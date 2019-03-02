العالم مصطفى السيد في استضافة أكاديمية البحث العلمي.. غدا

أعلنت اكاديمية البحث العلمي إطلاق صالون علمي غدا "الأحد" تتوجيًا للأنشطة العلمية بالأكاديمية هذا العام، والمقرر عقده بصورة دورية على أن تبدأ الحلقة الأولى باستضافة العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد للحديث حول أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بالذهب وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج.



ويأتي الصالون تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يستضيف الصالون شهريًا أحد كبار العلماء المصريين والعرب لمناقشة قضية علمية ملحة.