ثقافة الجيزة تناقش الوحدة الوطنية ومنزلة الأنبياء

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الجيزة حيث ناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب "المصطفون الأخيار" تأليف الشيخ عطية صقر يتناول الكتاب منزلة الأنبياء في الإسلام والقرآن.



كما نظّمت مكتبة ساقية مكي ورشة فنون تشكيلية لتصميم أشكال متنوعة باستخدام الصلصال للأطفال، وأقامت مكتبة الهلال الأحمر معرض رسومات الأطفال لما تم تنفيذه خلال شهر فبراير.



وفي صفط اللبن أعد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "أثر الوحدة على الفرد والمجتمع" تناولت مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها وأثرها وأن الإسلام دعا إلى الوحدة الوطنية من أجل استقرار الأمم.



كما قدمت مكتبة الشيخ زايد ورشة كورشيه لتصميم حقيبة للأطفال والسيدات، بجانب مسابقة في المعلومات الثقافية للأطفال.



وفي إطار متصل أقامت مكتبة منشأة البكاري معرض فنون تشكيلية لنتاج ورش شهر فبراير، ونفذ قصر ثقافة الحي السادس في حضانة بيبي جاردن ورشة تلوين للصور المطبوعة باستخدام الألوان الخشب والفلومستر للأطفال.



كما أعدت مكتبة سقارة مجلة حائط تتضمن معلومات ثقافية واجتماعية للأطفال وعقد مركز طفل المنيرة الغربية بروفات فرقة المنيرة للفنون الشعبية للأطفال.