ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثورة 19 في أدب محفوظ بثقافة الغربية

السبت 02/مارس/2019 - 03:11 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث أقام قصر ثقافة كفر الزيات أمسية أدبية بحضور العديد من شعراء وأدباء محافظة الغربية.

فيما عقد قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "ثورة 19 في الأدب المصري" استعرضت خلالها الأديبة منال أحمد دور الأدب المصري في تشكيل الوعي السياسي والأدبي لدى المصريين وهو ما تبلور كثيرا في أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وفي الإطار ذاته نظم بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي محاضرة ثقافية بعنوان "ثورة 19 وطريق الحرية" تناولت أهم الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل قيام ثورة 1919م وكيف استطاع الزعيم سعد زغلول تجميع الشعب المصري تحت راية الهلال والصليب حتى تم إعلان الدستور في عام 1923م.

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع.. فيديو

تجديد حبس 6 متهمين في حادث جرار قطار محطة مصر

الصين تهدد بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

بعد الحكم عليه بالإعدام.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قضية قاتل زوجته وأطفاله.. القاضي يوجه رسالة للدعاة: أعيدوا الناس للدين.. وعلموهم تزكية النفوس قبل تلقي الدروس.. وهذه محطات مهمة في القضية

عاطل يقتل أخت زوجته ويطعن ابنته بأوسيم

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

البحوث الإسلامية تكشف عن 7 حوادث موتاها شهداء دون القتل في سبيل الله

رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه رسالتين قبل النطق بالحكم على الطبيب قاتل أسرته

التعليم: رصدنا بعض التجاوزات بمسابقة العقود المؤقتة وسيطرنا عليها

الثائر الحق..جميلة بوحيرد 67 سنة نضال..حاربت الاستعمار الفرنسي ووقفت ضد بن بيلا وتظاهرت ضد التمديد لبوتفليقة

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

صقر: تدشين الشبكة القومية المصرية للتواصل العالمي خلال العام الحالي ..فيديو
هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟