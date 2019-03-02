ثورة 19 في أدب محفوظ بثقافة الغربية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث أقام قصر ثقافة كفر الزيات أمسية أدبية بحضور العديد من شعراء وأدباء محافظة الغربية.



فيما عقد قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "ثورة 19 في الأدب المصري" استعرضت خلالها الأديبة منال أحمد دور الأدب المصري في تشكيل الوعي السياسي والأدبي لدى المصريين وهو ما تبلور كثيرا في أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ.



وفي الإطار ذاته نظم بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي محاضرة ثقافية بعنوان "ثورة 19 وطريق الحرية" تناولت أهم الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل قيام ثورة 1919م وكيف استطاع الزعيم سعد زغلول تجميع الشعب المصري تحت راية الهلال والصليب حتى تم إعلان الدستور في عام 1923م.