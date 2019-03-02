سفير كازاخستان لـ صدى البلد: مصر دولة قوية ومستقرة وأدعو العالم لزيارتها والاستمتاع بمعالمها.. واستفدنا من تجربتها لاحتواء الشباب.. ودولتنا تعفي المستثمرين من الضرائب.. وتهتم باستقرار العرب

سفير كازاخستان في القاهرة لـ«صدى البلد»:

رئيس كازاخستان يزور القاهرة أكتوبر المقبل وعقد قمة مع السيسي

تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة

كازاخستان مستعدة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر

عدد السياح الكازاخ إلى مصر زاد 25 ضعفا خلال عامين

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي قريبا

كازاخستان تعفي المستثمرين من الضرائب وتعوضهم في حالة تضررهم

تحويل نور مبارك إلى جامعة إقليمية لمكافحة التطرف

نقدر دور الأزهر في نشر الإسلام الوسطي

حريصون على أمن واستقرار المنطقة العربية

أهداف الزيارة

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس

فرع لجامعة كازاخية في مصر

زيادة حجم التبادل التجاري

اتفاقيات سيوقعها السيسي ونور سلطان

تأثر الكازاخيين بالتاريخ المصري

تدريس التاريخ المصري في مدارس كازاخستان

رسالة للعالم بزيارة مصر

التبادل الثقافي

متحف كزاخي للظاهر بيبرس

العلاقات الاقتصادية

مصر مركز تجاري واقتصادي إقليمي

زيادة حجم الاستثمارات في مصر

المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

عودة الشركات الكازاخية إلى مصر

الاستثمار المصري في كازاخستان

مصنع أدوية مصري

الاستثمار الأجنبي في كازاخستان

مصر تصدر لدول الاتحاد الأوراسي

التغلب على عقبة النقل

عدد السياح الكازاخ في مصر

120 ألف سائح سنويا

التعاون في مجال التعليم

مركز مكافحة الفكر المتطرف

دور الأزهر في مكافحة الإرهاب

تقدير كازاخستان للطيب

تعاون ضد الشائعات

تجربة مصر الرائعة

تجربة كازاخستان لجذب للاستثمار الأجنبي

التعامل مع الشباب



الشباب الكازاخي

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي



القمة العربية الأوروبية

دور كازاخستان في الساحة العربية

علاقات مع 115 دولة

استقرار المنطقة العربية

مكافحة الإرهاب

مثَّلت العلاقات بين مصر وكازاخستان محطة مضيئة في مسيرة توطيد مصر لعلاقاتها بالعالم الخارجي، خصوصا في آسيا والاتحاد الأوراسي، فالعلاقات الثنائية بين الدولتين كانت نموذجا يحتذى به في عرف العلاقات الدولية، إذ كانت كازاخستان من أوائل الدول التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارتها بعد توليه السلطة في مصر، كما كانت كازاخستان منذ سياح شرق آسيا وروسيا إلى مصر بعد قرار روسيا بتعليق رحلاتها إلى مصر في 2015.هذا النموذج المتميز كان محط اهتمام العالم، فمصر وكازاخستان تجمعهما ميزة فريدة هي أنهما لديهما علاقات متميزة مع دول العالم المختلفة، إلى جانب أنها يؤمنان بحق الشعب في تقرير مصيرها وتسعيان جديا في إقرار الأمن والأمان والاستقرار في مختلف بلدان العالم دون السعي وراء مصالح خاصة.وفي سبيلنا للوقوف عن قرب على طبيعة العلاقات المصرية الكازاخية، حرص «صدى البلد» ممثلا في «القسم الدبلوماسي» على محاورة السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، الذي حدثنا بدوره عن كل كبيرة وتصغيره تخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، ومستقبل تلك العلاقات، فضلا عن أنه أطلعنا بصورة أوقع وأعمق على طبيعة الشعب الكازاخي وجعلنا نحط رحالنا على الأراضي الكازاخية خلال دقائق معدودات بالحديث عن ثقافة الشعب الكازاخي ومدى تقاربه في الصفات والطموحات مع الشعب المصري.وإلى نص الحوار،،في البداية قال السفير أرمان إساغالييف إن العلاقات المصرية الكازاخية تعد نموذجا للعلاقات المتميزة بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية قوية، وهناك تفاهم ثنائي بين الدولتين في مختلف القضايا التي تهم الجانبين، مصرحا بأنه من المقرر أن يزور الرئيس نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، القاهرة في أكتوبر المقبل؛ حيث من المنتظر أن تكون هناك قمة ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس نور سلطان، سيتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية ومختلف مجالات التعاون.وأكد أن هذه الزيارة مهمة جدا؛ إذ إنها الزيارة الرسمية الأولى لرئيس كازاخستان بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازاخستان، مشيرا إلى أن رئيس كازاخستان مهتم جدا بهذه الزيارة؛ لأنها ستفتح مجالات جديدة، وهو يركز على التعاون الاستثماري والتعاون الاقتصادي بصورة كبيرة، فضلا عن أنها الزيارة الرابعة له؛ حيث كانت آخر زيارة في عام 2007.وأضاف أن العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في مجال السياسة والتعليم والثقافي على أعلى مستوى، كما يتم التنسيق والتعاون الثنائي على هامش المنظمات الإقليمية والدولية، بصورة ممتازة ومثمرة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثماري.وأوضح أن الأهداف الرئيسية لزيارة الرئيس الكازاخي يأتي في مقدمتها زيارة العاصمة الإدارية الجديدة وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها، لافتا إلى أن مدينة أستانا الكازخية هي أحدث عاصمة في العالم الآن، والرئيس السيسي أبدى إعجابه بتصميمها عندما زارها، وحينها وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، عندما كان وزير الإسكان، بزيارتها للاستفادة من الخبرة الكازاخية في بناء العاصمة الجديدة، معربا عن أمله أن يكون الجانب المصري استفاد من هذه الخبرة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.ولفت إلى أن الهدف الثاني من الزيارة هو افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، الذي انطلقت أعمال ترميمه في عام 2007 بناء على منحة كازاخية للسلطات المصرية بلغت 4.50 مليون دولار، لكن هذه الأعمال توقفت نظرا للأحداث التي مرت بها مصر في 2011، وحاليا يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من هذه الأعمال قبل زيارة الرئيس؛ لأنه مهتم جدا بهذا المشروع.ونوه بأن الاهتمام بإعادة ترميم مسجد الظاهر بيبرس يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي بزيادة الوعي بالجذور والأصول الكازاخية، لافتا إلى أنه في يناير الماضي تم افتتاح مركز الفارابي في جامعة القاهرة، لنشر الثقافة الكازاخية في مصر.وتابع: "كما أنه سيتم تدشين فرع لأكبر جامعة بكازاخستان وهي جامعة الفاربي في مصر بهضبة الجلالة، وسيركز هذا الفرع على 3 تخصصات وهي الدراسات الفضائية وتكنولوجيا المعلومات والدراسات الفيزيائية، وهو يعد أول فرع للجامعة الكازاخية في خارج الأراضي الكازاخستانية".وأوضح أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة نمو التبادل التجاري بين البلدين؛ إذ كان في 2016 بلغ 55 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغ 64 مليون دولار، و2018 بلغ 84 مليون دولار، أي أن النمو الاقتصادي ارتفع خلال العام الأخير بنسبة 35 - 48% تقريبا، ومن المتوقع أن يزداد خلال السنوات المقبلة.وقال السفير أرمان إساغالييف، إن وفدًا كازاخيًا من وزارة المالية وصل الاثنين الماضي، إلى القاهرة لمناقشة الاتفاقية الثنائية عن تجنب ازدواج الضريبي بين الدولتين، وهي مهمة لكلا الدولتين، وسيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس نور سلطان، إلى جانب أن هناك العديد من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة المرتقبة، ومنها في المجال الأمني والمجال العسكري والتعاون بين وزارتي الدفاع المصرية والكازاخية، وهناك عدة اتفاقيات في مجال تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية، واتفاقية للتعاون في مجال الفضاء، مشيدا بتوسيع وتنشيط العلاقات الثنائية في مجال الفضاء، منوها بإطلاق القمر الصناعي المصري قبل أيام من كازاخستان، مقدما التهنئة للدولة المصرية على هذا الحدث الكبير.وأضاف أن وفدا من وكالة الصناعة الفضائية الكازاخية سيقوم بزيارة إلى مصر لتقديم المساعدة في إعداد القانون المصري الجديد حول الفضاء، والهيئة المصرية القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء استعانت بالقانون الكازاخستاني حول الفضاء كنموذج لإعداد القانون المصري، ولهذا سيقوم الوفد الكازخي بزيارة مصر لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.وتأكيدا على العلاقات بين الشعبين الكازاخي والمصري، قال سفير كازاخستان في القاهرة، إن الطلاب الكازاخ يدرسون التاريخ المصري القديم في المدارس الكازاخية، فكل مواطن في كازاخستان يعرف التاريخ المصري، والأهرامات وأبو الهول، والمدن الأثرية مثل الأقصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأماكن الموجودة في كازاخستان تحمل أسماء مدن مصرية مثل محافظة الأقصر، وهناك نادي الأقصر في الأستانا وألماظة.وأوضح أن الكازاخ يدرسون التاريخ المصري القديم في المدرسة، وقال: "عندما زرت مصر للمرة الأولى وشاهدت للمرة الأولى المعالم المصرية القديمة مثل الأهرامات وأبو الهول والأقصر وأسوان وأبو سمبل، تأثرت بها كثيرا جدا، ولا يوجد أحد في العالم يراها ولا يتأثر بها، فكل إنسان لابد أن يزور المعالم المصرية ويتعرف على هذا التاريخ ويتعرف أكثر على البلد العظيم، لأنه لا يوجد مكان في العالم كل مثل مصر، فـ30% من آثار العالم والمعالم الأثرية موجودة في مصر".وأشار سفير كازاخستان في القاهرة إلى أنه يستغل أوقات الفراغ خلال تواجده في مصر لزيارة الماكن السياحية المصرية ورؤية أماكن جديدة؛ حيث زار للمرة الأولى محافظة الفيوم وشاهد بحيرة قارون ووادي الريان والجبال المدورة.كما وجَّه السفير أرمان إساغالييف رسالة للعالم أجمع عن مصر مفادها "مصر عاشت وقتا صعبا بعض الشيء بعد 2011، ولكن الآن نرى أن مصر بلد مستقر ويتجه إلى الأمام ويتجه إلى المستقبل، ورئيسه قوي، والجيش والقوات المسلحة والشرطة تعمل بجد لاستعادة الأمن والأمان، وأنا أنصح كل شخص في العالم بزيارة مصر والاستمتاع بجمال معالمها".وقال السفير الكازخي إنه خلال زيارة الرئيس نور سلطان للقاهرة سيتم توقيع اتفاقيات حول إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين، موضحا أن المركز الثقافي المصري موجود في كازاخستان منذ فترة طويلة، ويعمل بشكل جيد، ومن المنتظر أن يتم افتتاح المركز الثقافي الكازاخي، وسيكون له دور مهم في نشر الثقافة الكازاخية في مصر، وتعزيز العلاقات في المجالات الثقافية، لافتا إلى أن مكانه لم يحدد بعد.وأضاف أن هناك مقترحا لإنشاء متحف خاص بالسلطان الظاهر بيبرس داخل مسجده في القاهرة، إذ إن هناك الكثير من المعروضات والآثار في المتحف الإسلامي في القاهرة تخصه وسيتم نقل الآثار الخاصة بالظاهر بيبرس إلى هذا المتحف، ليكون متحفا خاصا به؛ لأن كل مواطن كازاخي يزور مصر ستكون لديه الرغبة في زيارة هذا المسجد بالمقام الأول.واستكمالا للجهود الكازاخية الثقافية مع مصر، قال سفير كازاخستان إنه بداية من عام 2017 بدأ تنفيذ المشروع الرئاسي بتحديث الوعي والثقافة الكازاخية في العالم المعاصر، وتم اختيار 10 دول لكي ننفذ المشروع منها مصر، وفي إطار هذا البرنامج الرئاسي أنتجت الدولة أفلاما سينيمائية وسيتم عرضها في مصر، وأيضا تمت ترجمة العديد من الكتب والمؤلفات لشعراء وأدباء كازاخ إلى اللغة العربية، كما شاركت السفارة في معرض الكتاب الماضي في نسخته الـ50 بهذه الكتب، مؤكدا أن الدولة شرعت في مشروع ضخم معني بترجمة أشعار 30 شاعرا كازاخيا و30 كاتبا وأديبا كازاخيا، وسيتم عرضها للمرة الأولى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتم اختيار مصر لعرض هذه الأعمال، لأنها مركز ثقافي والمركز العلمي والمركز الفكري للوطن العربي، وسيتم توزيع هذا الكتاب في موسوعتين في 22 دولة عربية من مصر لتعريف الأدب الكازاخي للعالم العربي.وحول العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، قال السفير أرمان إساغالييف إن الحكومة الكازاخية تسعى إلى العودة لتصدير القمح إلى السوق المصرية مرة أخرى، حيث إن نسبة صادرات مصر إلى كازاخستان أكبر من نسبة الاستيراد؛ وتستورد كازاخستان حاليا العديد من المنتجات المصري، خاصة الأدوية والملابس الجاهزة والفواكه، كما أنها تصدر لمصر خامات وبدأ العام الماضي تصدير الغاز والمنتجات البترولية والبترول؛ إذ إن كازاخستان تعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول والمعادن.وأكد أن أهم ما تسعى إليه الحكومة الكازاخية في العلاقات التجارية مع مصر هو استئناف تصدير القمح إلى مصر؛ لأنه خلال 3 سنوات (2008 - 2009 - 2010)، تم تصدير أكثر من مليون طن من كازاخستان إلى مصر، ثم توقف نظرا للأحداث السياسية في مصر، ونريد الآن تجديد هذه العلاقات؛ إذ إن كازاخستان من أكبر مصدري القمح حول العالم، وبجودة عالية، وهي تنتج حاليا 20 - 25 مليون طن سنويا، وتسهلك منها 7 ملايين فقط للاستخدام المحلي نظرا لأن عدد السكان قليل والباقي للتصدير، ومصر بالنسبة لنا سوق واعدة جدا، وتم تجريبها من قبل، حيث تستورد 12 مليون طن.وأضاف: "الحكومة الكازاخية تنظر إلى مصر على أنها مركز اقتصادي وتجاري في الإقليم، وفي منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية كلها، فهي تعتبر مصر الشريك الأساسي التجاري والاقتصادي في القارة الأفريقية، رغم أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ليس كبيرا، لكننا نرى أن السوق المصرية واعدة جدا أمام المنتجات الكازاخية".وأكد السفير أن كازاخستان مستعدة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس نور سلطان نزارباييف، التي بموجبها تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتم توقيع الميثاق الخاص بهذه المنظمة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان، كما صدق عليها البرلمان المصري، والآن هي في طور التفعيل والتمويل من طرف البنك الإسلامي للتنمية.وأشار إلى أن هذه المنظمة ستكون معنية بتوفير المساعدات الغذائية للدول الإسلامية المحتاجة داخل القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مؤكدا رغبة الحكومة الكازاخية في أن تكون مصر مركز لتخزين ونشر هذه المواد الغذائية.وأوضح أن الشركات الكازاخية كانت تعمل في السوق المصرية، ولكن مع الأحداث في السياسية التي وقعت في 2011 توقف عملها، والآن ستعود إلى السوق المصرية قريبا، وهناك مخططات لمشروعات ضخمة خصوصا في مجال الغاز واستخراج المعادن في الأراضي المصرية، مؤكدا أن الجانب الكازاخي يسعى للاستثمار في إنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية وتطوير المناطق الحرة في منطقة السويس والإسكندرية وسفاجا ومحافظة البحر الأحمر.وعن أبرز المشروعات الكازاخية المنتظر تأسيسها في منطقة قناة السويس، قال السفير أرمان إساغالييف إنه إلى الآن لم يتم تحديد مشروعات بعينها لتنفيذها في هذه المنطقة، ولكننا سنبدأ من إنشاء الصوامع وتطوير المناطق اللوجستية.وحول الاستثمارات المصرية في كازاخستان، أكد سفير كازاخستان في القاهرة أن هناك عدة مشروعات مصرية في كازاخستان، لكن لا يوجد حتى الآن استثمارات مباشرة بحجم كبير بين الدولتين، وهناك مشروع قائم وهو إنشاء مصنع مصري لصناعات الأدوية في ألماظة، تحت مراقبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والآن نبحث عن شركاء من الطرف الكازاخي وسيتم تنفيذه نهاية هذا العام.وقال إنه من المنتظر أن يخدم هذا المصنع 180 مليون نسمة في سوق دول الاتحاد الأوراسي، كما أن هناك اتفاقية تجارية بين الدول الأعضاء تعفيهم من الجمارك، وبالتالي يمكن إيصال الأدوية المصرية إلى الدول الأعضاء مثل روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا.وأوضح سفير كازاخستان في القاهرة، أن جذب الاستثمار الأجنبي يعد من الأهداف والمهمات الأساسية لكل الدول، وكازاخستان خلال الـ20 عاما الأخيرة استطاعت جذب 280 مليار دولار استثمارات مباشرة من دول أوروبية وغربية وأمريكا والدول الآسيوية، مضيفا أنه تم تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين الأجانب مثل إعفاء المستثمر من الضرائب لمدة 10 سنوات، وأيضا فإن المناخ الاستثماري في كازاخستان جيد جدا، وهو سبب جذب هذا الحجم الضخم من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أنه حجم الاستثمارات التي تجتذبها جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق أقل من حجم الاستثمار الأجنبي في كازاخستان.وكشف أنه خلال الأسبوع الجاري سيزور وفد كبير من رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد طه، المساعد الأول لوزير الصناعة والتجارة، سيزورون أستانا، وسيقابلون مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لبحث سبل تصنيع المنتجات المصرية في كازاخستان ثم يتم تصديرها في منطقة آسيا الوسطى ومنطقة الاتحاد الآوراسي الاقتصادي، إذ إن روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا موقعون على اتفاقية تجارة حرة، ومصر الآن تجري مفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، وقريبا سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية.وأكد أن هذه الاتفاقية ستعفي الدول الأعضاء من الضرائب، وبالتالي سوف يزيد التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، ومنها كازاخستان، ونحن على أتم الاستعداد لدعم هذه الاتفاقية، حيث كانت المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية في القاهرة في يناير الماضي.وأوضح أن الحكومة الكازاخية مازالت تدرس آليات التغلب على عقبة النقل لتصدير المنتجات الكازاخية إلى المنطقة العربية، إذ إن كازاخستان دولة صحراوية ليس لديها موانئ بحرية، رغم أنها تطل على بحر قزوين، ولهذا السبب فإن الحكومة تستخدم موانئ روسية وأوكرانية وجورجية على البحر الأسود وأيضا الخليج العربي، كما تم إنشاء سكة حديدية عن طريق تركمانستان وإيران، وتم إنشاء المراكز اللوجستية والصوامع، كما يمكن تصدير المنتجات الكازاخية عن طريق الخليج العربي، وبالتالي لم يعد النقل عقبة أمام تصدير منتجاتنا إلى المنطقة العربية وأفريقيا.كما تطرق الحوار إلى التعاون في المجال السياحي، وقال السفير أرمان إساغالييف إنه خلال العامين الماضيين زاد عدد السياح الكازاخ إلى مصر 25 ضعفا، كما ارتفع عدد الرحلات بين الدولتين 20 ضعفا؛ حيث كان في الماضي رحلة واحدة، فاليوم هناك 20 رحلة أسبوعيا بين الدولتين.وأضاف أن عدد السياح الكازاخ إلى مصر بلغ 120 ألف سنويا، وهذا العدد قابل للزيادة كل شهر وكل عام، لافتا إلى أن السياح الكازاخ عند زيارة مصر سيكون همهم الأول هو زيارة مسجد الظاهر بيبرس.وقال السفير أرمان إساغالييف إن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" في كازاخستان هي جزء من التعاون التعليمي المشترك بين مصر وكازاخستان، مؤكدا أنها تعد إنجازا كبيرا نتيجة التعاون المصري الكازاخي، وعمرها 15 عاما، والآن أصبحت رقم واحد في كازاخستان لتأهيل الكوادر الدينية، ونحن نركز على تطوير وتنشيط هذه الجامعة بصورة أكبر.وأوضح أن عدد الطلاب الدارسين في جامعة نور مبارك 2000 طالب، وهو رقم كبير بالنسبة لكازخستان، في حين أن أكبر جامعة كازاخية وهي جامعة الفارابي بها 18 ألف طالب فقط، وهناك إقبال كبير من الطلاب الكازاخ على جامعة نور مبارك، وهناك دعم كبير من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يولي اهتماما خاصا بهذه الجامعة، من خلال توفير الكادر التعليمي والكتب والمناهج وغيرها لدعم الجامعة.ولفت إلى أنه يتم حاليا التجهيز لإنشاء مركز لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب في إطار هذه الجامعة، ونسعى إلى تحويل هذه الجامعة إلى جامعة إقليمية وسوف نبدأ بدعوة الطلاب من الدول المجاورة للدراسة فيها، ومن المتوقع أن تتوسع في وقت قريب، وتمت مناقشة هذه الأمور خلال اجتماع مجلس الأمناء في القاهرة في ديسمبر الماضي خلال زيارة التنمية المجتمعية الكازاخي إلى مصر، مؤكدا أن هناك خطة كبيرة لتطوير هذه الجامعة وتحويلها إلى جامعة إقليمية والمركز الأساسي في وسط آسيا لتأهيل الكوادر الدينية.كما سفير كازاخستان بدور الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي ومكافحة الفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه يتم إرسال الطلاب الكازاخ إلى جامعة الأزهر للتشرب بهذه القيم؛ حيث إن الأزهر ينظم الدورات التدريبية للأئمة الكازخ ويقدم المنح السنوية للطلاب، «ونحن نثمن دور الأزهر لنشر الإسلام الوسطي، والدفاع عن صورة الإسلام بصفة أعم».وأشار إلى أن كازاخستان استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» في دورته السادسة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان مشاركا فيه، وألقى كلمة باسم العالم الإسلامي عقب كلمة الرئيس مباشرة، وهذا دليل على احترام كازاخستان لدور الأزهر وإشادة بجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونحن نثمن جهوده في هذا المؤتمر، خصوصا أن مشاركة شيخ الأزهر في هذا المؤتمر أعطته زخما ورفعت مستوى المؤتمر.كما قال السفير أرمان إساغالييف، إنه تم توقيع اتفاقية بين وكالة الأنباء الكازاخية الرسمية ووكالة أنباء الشرق الأوسط حول تبادل الأخبار والمعلومات العام الماضي، وبالتالي فإنه يوميا يتم تبادل المعلومات بين الوكالتين، ويتم نشر معلومات عن مصر في كازاخستان، ومعلومات عن كازاخستان في مصر، لافتا إلى مناقشة وتوقيع اتفاقية في مجال التعاون بين التليفزيون المصري والتليفزيون الكازاخي، خلال قمة السيسي ونور سلطان.كما أكد سفير كازاخستان أن التجربة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة، والاهتمام من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير جدا بهذا المجال، مشيرا إلى أنه يرى ذلك أكبر دليل على نجاح السياسة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي العقود والاتفاقيات التي تقوم بها الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إذ إنها سياسة فعالة.وقال إن الآن هناك مشروعات ضخمة في مصر مثل استخراج الغاز، وصناعة المعادن، وهما مجالات يجذبان الاستثمار بصورة كبيرة، لافتا إلى استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال.وأكد السفير أرمان إساغالييف أن كازاخستان تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في إطار سعيها لجذب الاستثمار الأجنبي، أبرزها الإعفاء من الضرائب خلال 10 سنوات، وأيضا حماية الحكومة لمصالح المستثمرين، لافتا إلى أن رئيس كازاخستان مهتم بصورة كبيرة بتهيئة المناخ الاستثماري؛ إذ إنه يستقبل كل المستثمرين بصورة سنوية، وأيضا هناك مجلس المستثمرين الأجانب الذي يتابع أنشطة الاستثمار الأجنبي، حيث يعمل بصورة جيدة لتهيئة البيئة الاستثمارية في كازاخستان، موضحا أن نسبة الاستثمار وصلت إلى 30% من حجم الاستثمار والتي تعود للمستثمر مرة أخرى من قبل الحكومة.وحول حضور كازاخستان لمؤتمرات الشباب التي أطلقتها مصر، واستفادتها منها، قال السفير أرمان إساغالييف، إن "الرئيس نور سلطان نزاربايف أعلن أن العام الجاري سيكون مخصصا للشباب، وهذه التجربة كانت موجودة في مصر قبل عامين في عام 2016 - 2017، ونحن استفدنا من هذه الخبرة".واكد أن الدولة الكازاخية تركز على كل ما يخص الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة وتحديث الوعي لديهم ورؤيتهم حول مستقبل الدولة، وأنشأت الدولة منظمات شبابية والشباب الكازاخ الآن هم عمادها، ومنهم من يعمل في الحكومة؛ حيث إن كثيرا من الوزارء من الشباب؛ ودولة كازاخستان دولة شابة وفتية جدا.وأوضح أن نسبة الشباب الكازاخي بالنسبة للشعب نسبة كبيرة، والدولة تركز على تنمية قدراتهم، وكذا الدولة تسعى للمشاركة في كل الملتقيات الدولية والفعاليات الإقليمية مثل منتدى الشباب الذي عقد في مصر بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي خلال زيارة وزير التنمية المجتمعية لمصر، وخلال السنوات المقبلة هناك نية لتنظيم الفعاليات المشتركة بين الشباب المصري والكازاخي.كما هنأ السفير أرمان إساغالييف الدولة المصرية على تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشيدا بالإنجاز المصري الذي يشهد مفارقة بارزة؛ إذ إن الاتحاد الأفريقي علق عضويتها في 2013، واليوم مصر تترأسه، مؤكدا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي إنجاز مصري جديد، فالتعاون المصري الأفريقي يتزايد يوما بعد يوم.وقال إن القمة العربية الأوروبية التي عقدت في فبراير الماضي بشرم الشيخ لها أهمية كبيرة لكلا المنطقتين، إذ إننا نعيش في عالم غير مستقر، ومثل هذه القمم تساعد في تسوية المنازعات القائمة وتعزز العلاقات والتعاون المثمر بين الدول العربية والأوروبية.وتحدث سفير كازاخستان عن الدور الكازاخي في الساحة العربية قائلا إن كازاخستان رغم أنها دولة فتية، إلا أنها تسعى إلى لعب دور فعال في تسوية المشكلات الدولية والإقليمية، وفي إطار هذا الدور الهادف إلى تسوية النزاعات الدولية والإقليمية، استضافت كازاخستان العديد من الفعاليات العالمية خاصة قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقمة منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا المفاوضات السورية، وأيضا المفاوضات الإيرانية.وأوضح أن كازاخستان تتمتع بميزة مهمة هي أن لديها علاقات متميزة مع جميع الدول، وليس لها عداوة مع أي من الدول، وهذه الميزة نستخدمها لكي نعالج النزاعات والمشاكل بين الدول، حيث ساعدنا في حل المشكلات بين تركيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا.وأكد أن كازاخستان تركز بقوة على العالم العربي، ولعب دور فعال في استقرار المنطقة العربية، كما أنها كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن بالتزامن مع عضوية مصر فيه، مشيرا إلى أن أغلبية جدول أعمال كازاخستان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان خاصا بتسوية المشكلات والنزاعات في الدول العربية، خاصة في ليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن.ولفت السفير الكازاخي في القاهرة إلى مبادرة الرئيس نور سلطان نزاربايف، رئيس كازاخستان، لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم، ومصر وقعت على هذه الوثيقة الخاصة التي سميت «عالم خالٍ من الإرهاب».