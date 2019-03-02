ننشر كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر في لقاء السلام بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان

توجه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، بالشكر للقائمين على هذه الفعالية التي جاءت بعنوان: «لقاء حوار السلام والطمأنينة... سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسسكانية»، وأثمن التعاون المشترك وأشكر الحضور الكريم على سعيهم لإنجاح هذه الفعالية.



وأشار خلال كلمته باللقاء، إلى علاقةُ الإسلام بالآخر، والتي تقو على أساسٍ سليمٍ دون النظر إلى ما حرص عليه الإسلامُ منذ بعثةِ النبيِّ محمد - صلى الله عليه وسلم- في ترسيخ كثيرٍ من المبادئ التي تسمحُ بإعمار الأرض على أساسٍ من التكاملِ والتعاونِ والتسامحِ مع جميعِ البشر.



وتحدث عامر عن هذه المبادئ التي تتضمن علاقة الإسلام والآخر وأولها مبدأُ: الحرصِ على مكارم الأخلاق: فقد جاء الإسلامُ لنشر القيمِ الصحيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» وهذه المكارمُ لا يرادُ بها أن تكونَ بين المسلمين فقط، وإنما للناس كافة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" رواه أبو داود والترمذي. والرحمةُ هنا جاءت عامةً أي ليست مقصورةً على بني آدم فقط بل تشملُ الحيوان والنبات والجماد. ومن مكارم الأخلاق التي يحث عليها الإسلامُ في التعامل مع الناس جميعًا.



وأوضح ان هناك مبدأ عدمُ الظلم فقد حرم اللهُ الظلمَ بين العبادِ حتى مع من يظلمُ، قال اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}[المائدة:8]، وذلك ضَمانًا لحياةٍ كريمةٍ لجميعِ البَشَرِ في الشَّرْقِ والغَرْبِ بعيدًا عن سياسةِ الكَيْلِ بمِكيالَيْن.



كما تحدث عن عدمُ الاعتداءِ على الآخر فلقدأمرنا اللهُ –عز وجل- بالبر مع أهلِ الكتابِ، والبِرُّ أعلى درجاتِ الإحسان، فقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة: 32). ويقول سبحانه:{لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين}[الممتحنة:8]. ويقول تعالى: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة:190) ويقول رسول الله : " إن المؤمنَ مَنْ أَمِنَهُ الناسُ على دمائِهم وأموالِهم".



وأشار إلى مبدأُ الزواجِ: ذلك الرباطُ المقدسُ الذي يكون بين الرجل والمرأة من زواجٍ صحيحٍ يتبعهُ إنجابُ الأبناءِ واستخلافِ ذريةٍ تَعْمُرُ الأرضَ... ما كان الإسلام لِيُقِرَّ هذه العلاقةُ لو أن هناك صراعًا بين الطرفين بحيث يُقْصي كلٌّ منهما الآخر أو يحاولُ القضاءَ عليه؛ لأن علاقةَ الزواجِ هذه من أسمى العلاقاتِ الإنسانية بين البشر، فهي مبنيةٌ على الحب، فالحبُّ هو الوسيلةُ الوحيدةُ التي تسمحُ للجميع بالتعايش.



كما تحدث عن مبدأُ: عدمِ التمييز: جاء الإسلامُ بعدم التمييز بين جنسٍ وآخر أو لونٍ ولون، وكان من وصايا النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في حِجَّةِ الوداع: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى،..».



وأشار إلى مبدأُ التعايشِ: دينُ اللهِ واحدٌ: وما كان لشخصٍ أن يفرقَ بين دينٍ ودين: قال اللهُ تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}[الشورى:13].



وكذلك مبدأُ: حريةٍ الاعتقاد: لم يُجْبرْ الإسلامُ غيرَ المسلمين على اعتناقِ الدينِ الإسلامي، فقال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[البقرة:265]، وقال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين}[الكافرون:6].



واوصي عامر، بضرورة العملُ المشتركُ وفقَ برنامجٍ يحددُ جوانبَ التقارب، بحيث يتمُّ التركيزُ عليه وترك جوانبِ التباعدِ يَعذُرُ بعضُنا بعضًا فيها، وذلك من أجل نبذِ سياساتِ التعصب والتفرقة التي تَعبَثُ بمَصائِرِ الشُّعُوبِ ومُقَدَّراتِهمِ.



كما اوصي بإعلاءُ قِيَمِ التعارُّفِ المُتبادَلِ من أجل خلقِ مناخِ الحُرِّيَّةِ التي وَهَبَها اللهُ لكُلِّ البَشَرِ وفطَرَهُم عليها ومَيَّزَهُم بها، كما يساعدُ على الحوار. فلنجعل التعارُفَ المُتَبادَلِ نَهْجًا وطَرِيقًا للعمل بين الجميع، ولن يتحققُ السلامُ إلا إذا ألزمنا أنفُسَنا ودعَوْنا قادَةَ العالَمِ، وصُنَّاعَ السِّياساتِ الدَّولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ، بالعمَلِ على نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ والتعايُشِ والسَّلامِ، ووقف سَيْلِ الدِّماءِ البَرِيئة.



وقال انَّ عالَمنا المُعاصِرِ يحتاج إلى يقظة الضميرِ الإنسانيِّ والتمسك بالأخلاقِ الدِّينيَّةِ، والحرص على إعلاء المَبادِئِ العُلْيَا. كما اننا في حاجة إلى وقف التَراجَع الأخلاقي ووقف تراجع القِيَمُ الرُّوحِيَّةُ، والعمل على الشُّعُور بالمَسؤُوليَّةِ.



وأكد على أهميَّةِ إيقاظِ الحِسِّ الدِّينيِّ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّدًا في نُفُوسِ الأجيالِ الجديدةِ عن طريقِ التَّربيةِ الصَّحِيحةِ والتنشئةِ السَّليمةِ والتحلِّي بالأخلاقِ والتَّمسُّكِ بالتعاليمِ الدِّينيَّةِ القَوِيمةِ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ الفرديَّةِ والأنانيَّةِ والصِّدامِيَّةِ، والتَّطرُّفِ والتعصُّبِ الأعمى بكُلِّ أشكالِه وصُوَرِه.



كما أعلن رفض كُلَّ المُمارَسات التي تُهدِّدُ الحياةَ؛ كالإبادةِ الجماعيَّةِ، والعَمَليَّاتِ الإرهابيَّة، وغيرها، ووقْفِ استخدامِ الأديانِ في تأجيجِ الكراهيةِ والعُنْفِ والتطرُّفِ والتعصُّبِ الأعمى، والكَفِّ عن استخدامِ اسمِ الله لتبريرِ أعمالِ القتلِ والتشريدِ والإرهابِ والبَطْشِ.



استغلالُ دَوْرِ الأديانِ في بِناءِ السَّلامِ العالميِّ، من خلال التمسُّك بقِيَمِ السلام. ودعا الي إيقاظِ نَزْعَةِ التديُّن لدى النَّشْءِ والشبابِ؛ لحمايةِ الأجيالِ الجديدةِ من سَيْطَرَةِ الفكرِ المادِّيِّ.



وطالب بتعزيزُ دورِ الحوارَ والتفاهُمَ ونشرَ ثقافةِ التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ لاحتواءِ كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي يعاني منها الجميع.



كما دعا حمايةَ دُورِ العبادةِ، من مَعابِدَ وكَنائِسَ ومَساجِدَ، واجبٌ تَكفُلُه كُلُّ الأديان، وتصحيح المفاهيم الخاطئةِ لنُصُوصِ الأديانِ، والتركيز على دور المرأة في التعليمِ والعملِ وتنشئة أجيال صالحة تتعامل مع البشر على مبدأ الأخوة الإنسانية.



وطالب بضرورة التواصل مع صُنَّاعِ القرارِ العالميِّ؛ لنشرِ مَبادِئَ الخير والحب والبعد عن الصراعات، وترجمته في قَراراتٍ ونُصوصٍ تشريعيَّةٍ، ومَناهجَ تعليميَّةٍ ومَوادَّ إعلاميَّةٍ، وتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ توصيات هذه الفعالية.