نجاة طاقم تحكيمي من حادث في بني سويف

نجا طاقم تحكيمى تابع إلى منطقة الغربية لكرة القدم من حادث وتهشم السيارة الخاصة بهم فى بنى سويف.



ولدى انتهاء الثنائي الحكم وليد محمود عبد العزيز وزميله جمال الجندى من إدارة إحدى المباريات في بنى سويف تعرضا إلى حادث وتم إصابتهم بإصابات طفيفة.



وتلقى الثنائي اتصالات هاتفية من قبل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح للاطمئنان على الحالة الصحية.