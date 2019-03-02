بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و بورنموث بتاريخ 02-03-2019 الدوري الانجليزي

يقدم لكم صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي ومنافسة بورنموث ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 الدوري الانجليزي حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا، على نظيره بورنموث اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 الدوري الانجليزي حيث يسعى السيتزن بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني، لافتراس بورنموث الذي يعاني منذ بداية الموسم، من أجل خطف الصدارة من ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة، لمدة يوم واحد على الأقل حال فوزه في مواجهة اليوم، لتضييق الخناق على الريدز الذي يواجه اختبارًا صعبًا أمام مضيفه وجاره إيفرتون، في ديربي "الميرسيسايد"، غدًا الأحد.



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 الدوري الانجليزي حيث خاض مانشستر سيتي 28 مباراة في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 22 مباراة بينما تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات.



ويحتل السيتزن مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.











