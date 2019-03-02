الأهلي يخوض مرانه عصر اليوم استعدادا لبتروجت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مرانه عصر اليوم السبت ، استعدادا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل في إطار مواجهات الاسبوع ا26 في بطولة الدوري العام.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية قبل مواجهة الفريق البترولي، مع تفادى الإجهاد من خلال البرنامج البدنى بالتنسيق مع أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما يسعى الجهاز لمنح أكبر عدد من ساعات الراحة للاعبين من خلال إقامة مران الفريق عصر اليوم بعدما أدى الأهلي مرانه على مدار يومي الخميس والجمعة صباحا.



ويرغب الجهاز الفني في استكمال مسيرة الانتصارات التي حققها الأهلي في بطولة الدوري العام، وذلك من أجل إستعادة الفريق لمكانه الطبيعي في ترتيب جدول المسابقة