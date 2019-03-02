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رياضة

أشعة جديدة لمحمد نجيب في الأهلي

السبت 02/مارس/2019 - 12:03 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يجري محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، لعرضها علي الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي والذي أجرى جراحة الرباط الداخلي لركبة اللاعب، وعلى ضوء هذه الأشعة تحدد اللجنة الطبية موعد مشاركته، في المران الجماعي، ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وقطع نجيب، خطوة كبيرة في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي للفريق، حيث تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، على ان يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي على ضوء قرار اللجنة الطبية.

وكان نجيب، قد تعرض لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجًا تأهيليًا، اشتمل علي تدريبات داخل ملعب التتش، وجلسات في الجيم.

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