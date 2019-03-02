الأمن العام يضبط 4 لصوص اقتحموا فيلا وسرقوا مجوهراتها بالتجمع الخامس

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام فى القبض على ٤ لصوص اقتحموا فيلا بالتجمع الخامس استولوا على مجوهرات ومتعلقات.
وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم ، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولين ، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما عاطلين ، وأن الشخص الذى كان يطاردهما "طالب" .
وبمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا سكنهم فوجئ بقيام أربعة مجهولين ، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم واستولوا على (مشغولات ذهبية - عدد 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.
وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة لارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع عاطلين آخرين تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.