الأمن العام يضبط 4 لصوص اقتحموا فيلا وسرقوا مجوهراتها بالتجمع الخامس

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام فى القبض على ٤ لصوص اقتحموا فيلا بالتجمع الخامس استولوا على مجوهرات ومتعلقات.





وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم ، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولين ، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما عاطلين ، وأن الشخص الذى كان يطاردهما "طالب" .





وبمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا سكنهم فوجئ بقيام أربعة مجهولين ، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم واستولوا على (مشغولات ذهبية - عدد 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.



