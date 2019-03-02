محافظ الشرقية خلال تكريمه بطل واقعة محطة مصر: الشجاعة ليست غريبة على أبناء المحافظة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكريم المواطن "محمد عبد الرحمن كمال" والمقيم بقرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ومنحه مكافأة مالية وميدالية تذكارية، لشجاعته ولدوره البطولي فى إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر المؤسف.



وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام به الشاب المصري وإقدامه وشجاعته في إنقاذ مصابي حادث القطار، مؤكدًا أن ما قام به البطل ليس غريبًا على أبناء محافظة الشرقية فمحافظتنًا دائمًا سباقة ورائدة وتقدم نماذج مشرفة ومضيئة في جميع المجالات للمساهمة في تقدم ورقي الوطن.



كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث القطار داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.