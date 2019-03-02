ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية خلال تكريمه بطل واقعة محطة مصر: الشجاعة ليست غريبة على أبناء المحافظة

السبت 02/مارس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكريم المواطن "محمد عبد الرحمن كمال" والمقيم بقرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ومنحه مكافأة مالية وميدالية تذكارية، لشجاعته ولدوره البطولي فى إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر المؤسف.

وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام به الشاب المصري وإقدامه وشجاعته في إنقاذ مصابي حادث القطار، مؤكدًا أن ما قام به البطل ليس غريبًا على أبناء محافظة الشرقية فمحافظتنًا دائمًا سباقة ورائدة وتقدم نماذج مشرفة ومضيئة في جميع المجالات للمساهمة في تقدم ورقي الوطن.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث القطار داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ترشيحاتنا

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

احذر.. 6 كلمات شائعة بين الناس وقت المصيبة تفتح الباب للشيطان

شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

إعدام طبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأطفاله شنقًا

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو
تأهيل 117 شابا وشابة ضمن برنامج القيادات بقطاع البترول.. فيديو
خبير اقتصادي: 23 شركة قطاع أعمال ستطرح أسهمها من خلال البورصة المصرية..فيديو
زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو
سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟