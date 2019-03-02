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برلمان

طلب مناقشة عامة بالبرلمان للحكومة حول استثناء بعض الفئات من منظومة الدعم

السبت 02/مارس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
فريدة محمد
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن منظومة الدعم واستثناء بعض الفئات التى سبق وأن أعلن عنها وزير التموين.

وأضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم أن وزير التموين أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن استثناء بعض الفئات من الحصول على الدعم ومنهم ما يستهلك كهرباء زيادة عن الف كيلو وات او يمتلك سيارة موديل 2014 واولئك المسافرين خارج البلاد وهذا اتجاه محمود من قبل الوزارة ولكن لابد من الإطلاع على سياسة الحكومة فى هذا الصدد.

وطالب العميرى وزارة التموين بكشف النقاب عن سياسة منظومة الدعم الجديدة التى سيتم تطبيقها بعد استثناء الفئات غير المستحقة وزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، معلنا تأييده لهذا الاتجاه من قبل الحكومة حتى يصل الدعم لمستحقيه، محذرا من حذف الفئات المستحقة بشكل عشوائى مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين على أن يراعى ان تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة حتى لا يُضار أحد من المواطنين.

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