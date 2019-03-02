فتح باب التقديم لمشروعات التطوير والابتكار في خدمة المجتمع..4 مارس

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: إن شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام سيشهد، أشكالا جديدة من اللقاءات التفاعلية للعلماء من خلال الصالونات الثقافية وعرض الأفلام، إلى جانب إقامة ورش عامل تفاعلية للتحدث عن البحث العلمي ونشر ثقافة العلوم والابتكار.



وأضاف "صقر"، خلال كلمته بشهر العلوم المصري، أن مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في شهر العلوم المصري في مجموعة من الفاعليات التي ستقام خلال اشهر، إلى جانب مسابقة مختبر الشهرة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 150 فعالية ستقام في رحاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي ستقام في جميع ربوع مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنه خلال شهر العلوم المصري هذا العام سيتم إعلان فتح باب التقدم لمشروعات بحوث التطوير ومشروعات الابتكار، بدءًا من ٤ مارس، وذلك في محاولة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في كافة المجالات، حيث تعد الدعوة بمثابة نداء من اكاديميه البحث العلمي لكل علماء مصر خلال 2019 .



وكانت قد بدأت منذ قليل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر اطلاق شهر العلوم المصري الذي يعقد للعام السادس علي التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور لدكتور محمود صقر.



ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.