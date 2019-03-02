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تعليم

عمرو الطويل: الجامعة المصرية اليابانية تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطالب

السبت 02/مارس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور عمرو الطويل عميد مدرسة إبداع الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن التجربة التعليمية داخل الجامعة مختلفة بالكامل حيث لا توجد أسماء للكليات التقليدية أو محتواها.

وأضاف "الطويل"، في كلمته بالمؤتمر العلمي الثالث بالجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة تهتم بالمهارات الشخصية وبناء الشخصية المتكاملة للطالب لتخريج دفعات قادرة على بناء المجتمعات، لافتا إلى أن البرامج العلمية داخل الجامعة المصرية اليابانية متكاملة من جميع الجوانب.

ويشهد الملتقى عرض ابتكارات وإبداعات لطلبة الثانوية العامة من مختلف أنحاء الجمهورية في مجال الروبوتات والميكانيكا والفيزياء والكيمياء وغيرها وتفاعلهم مع الباحثين المصريين واليابانيين بالجامعة.

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