عمرو الطويل: الجامعة المصرية اليابانية تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطالب

قال الدكتور عمرو الطويل عميد مدرسة إبداع الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن التجربة التعليمية داخل الجامعة مختلفة بالكامل حيث لا توجد أسماء للكليات التقليدية أو محتواها.





وأضاف "الطويل"، في كلمته بالمؤتمر العلمي الثالث بالجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة تهتم بالمهارات الشخصية وبناء الشخصية المتكاملة للطالب لتخريج دفعات قادرة على بناء المجتمعات، لافتا إلى أن البرامج العلمية داخل الجامعة المصرية اليابانية متكاملة من جميع الجوانب.



