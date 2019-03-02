بعد الحكم عليه بالإعدام.. جنايات كفر الشيخ تسدل الستار على قضية قاتل زوجته وأطفاله.. القاضي يوجه رسالة للدعاة: أعيدوا الناس للدين.. وعلموهم تزكية النفوس قبل تلقي الدروس.. وهذه محطات مهمة في القضية

جنايات كفر الشيخ تقضي بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله

أم المجني عليها تروي تفاصيل مهمة في حياة ابنتها

وتكشف تفاصيل اتصال القاتل بها بعد تنفيذ جريمته

كلمة مؤثرة من القاضي للمتهم: عصفت بالإنسانية في أعز مقدساتها.. واغتالت المودة والرحمة غدرًا

الحقيني يا ماما منى اتقتلت

محاولة اتهام البواب

رحلة الكفاح

العودة إلى الوطن

خلافات أسرية

مش مصدقة

إحالة للجنايات

وأرشد المتهم عن الأدوات التي استخدمها في ارتكاب جريمته، وقامت النيابة العامة رفقة المتهم بإجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث عن كيفية وقوع الجريمة، والتي تطابقت مع اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة.





ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض، وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ مع استمرار حبسه.

أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، اليوم، السبت، الستار على قضية بشعة هزت الرأي العام في مصر، بطلها طبيب بشري قتل زوجته وأطفاله الثلاثة، وذلك بمعاقبة المتهم بإجماع الآراء واستطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا.ووجه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، السبت، رسالتين، قبل النطق بالحكم بالإعدام شنقًا على أحمد عبد الله، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ، قائلًا: "باسم الله فتحت الجلسة، الأحكام والقرارات، وقبل النطق بالحكم هناك رسالتان اقتضتهما ظروف هذه القضية الدخيلة على مجتمعنا، فالقضاء جزء من كيان هذا المجتمع وضميره يعيش آلامه وهمومه وأفراحه وأتراحه".وأضاف المري: "أما الرسالة الأولى فإلى جموع الناس أقول، هذه الجريمة البشعة تجسد آثار شك أحال بيتًا إلى مجزرة نُحرت في صحنه الرقاب، فهل من عودة إلى حظيرة الدين والإنسانية ونبذ حمية الجاهلية الأولى".وتابع رئيس المحكمة قائلا: "أما الرسالة الثانية، فإلى الدعاة الثقات أقول، أعيدوا الناس للدين وأعيدوا الدين اليسر لهم، ازرعوا في عقولهم وقلوبهم أحكامه القويمة وتعاليمه السمحة اليسيرة، علموهم الإيمان قبل القرآن وتزكية النفوس قبل تلقي الدروس".وأكمل: "أنشئوا عقولًا جديدة بخطاب جديد بفكر جديد وبلسان جديد، ذكروهم بهدي المبعوث رحمة للعالمين – صلى الله عليه وسلم – ومنه "رفقًا بالقوارير"، "ومن لا يرحم لا يُرحم"، مرددا قوله سبحانه وتعالي: "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ".وكانت الجلسة الماضية التي شهدت كلمة بليغة فصيحة لرئيس المحكمة، وجهها للمتهم أحمد عبد الله، حيث قال فيها، "يا أحمد، لقد جِئْتَ شيئًا إدَّا، عَصَفْتَ بالإنسانيةِ في أعزِّ مُقدَّساتها، واغْتلتَ الموَدَّةَ والرَّحمةَ غدرَا، فلا فضْلَ بَينَكَ وبين زوجِكَ تَذَكَّرتْ، ولا الرَّحمةُ التي تتراحمُ بها الخلائقُ؛ حتى الدَّوابْ، عرَفَتْ طريقَها إليكْ، ثم قَسَى قلبُكَ من بعدِ ذلك، فقتَلْتَ نفسًا، ثم ثانيةً، ثم ثالثةً، ثم رابعةً؛ في آنٍ واحدٍ في مكان واحدْ".وواصل حديثه قائلًا: "ومن هُم؟ زوجُكَ، وأبناؤكَ، إنَّ الدَّابةَ ترفعُ حافرَها عن صغيرها خَشْيةَ أنْ تُصيبَه، ولكنكَ رَفعْتَ عليهم السِّكين، فكانت هي أرْحَمْ، إن المحكمةَ وهي بصددِ المداولةْ، لم تَجدْ مِن سبيلٍ للرَّأفة، ولا مُتَّسعًا للرحمة، فكان اتفاق آراء أعضائها على وجوب القصاص".«قلبي بيتقطع عليهم منه لله ربنا يحرق قلبه ولا حد يشوف اللى أنا فيه ربنا يجزيه فى الدنيا والآخرة على الجريمة اللى عملها فى حقنا وحق بنتى وعيالها الله يرحمها".. بهذه الكلمات بدأت وفاء أحمد شهاب الدين، مدير عام بديوان محافظة كفر الشيخ والدة منى السجينى أخصائية التحاليل المذبوحة هي وأطفالها الثلاثة داخل شقتهم بمنطقة سخا بكفر الشيخ، على يد زوجها المتهم الطبيب أحمد عبدالله زكي السيد.وقالت الحاجة وفاء وسط حالة من الحزن بعد معرفة إحالة زوج ابنتها إلى محكمة الجنايات: "ربنا ينتقم منه ليه يعمل كده والله ما كان فى بينهم حاجة أبدا قبل الواقعة، وحتى لو فيه مشاكل، فهي بسيطة زيهم زي أي أسرة مصرية".وسردت تفاصيل الحادث قائلة: "قبل الجريمة بيومين كان أحمد ومنى عندى فى البيت اتغدوا وكانوا مبسوطين ومفيش أي حاجة بينهم، لكن كان بعض أفراد أسرة زوج بنتى المتهم دائما ما يفتعلون بعض المشاكل، وفوجئت باتصال من الدكتور أحمد "المتهم" بيصرخ فى التليفون وبيقولى الحقينى يا ماما منى اتقتلت هى والأولاد".وأضافت: "أنا في اللحظة دى مخي طار مني، ومكنتش عارفة أعمل إيه، بقيت بصرخ فى الشغل وسط زملائي، وقاموا بتوفير سيارة لى ورحت على بيتها، وأول ما وصلت لقيت ناس كتيرة أسفل العقار، وطلعت لقيت المباحث والمتهم معاهم، لكن مجاش في بالي إنه ممكن يكون هو المتهم".وتابعت: "لقيته طالع نازل على سلم العقار، عايز يتهم البواب بارتكاب الجريمة، وفى نفس الوقت لم يذهب يوم الجريمة لعمله، وعلمت بعدها أنه بعد ارتكاب الجريمة توجه لبواب العمارة، وصرخ وقاله الحقني يا حسن بفتح باب الشقة لقيت العيال مقتولين، وطلب منه فتح الباب، فرفض البواب وقال له "افتح أنت أنا مش فاتح"، فقام بأخذ جاكيت البواب وألقاه فى منور العمارة، وحضرت بعدها الأجهزة الامنية وتبين أن المتهم قتلهم من الحبل الوريدى الموصل للمخ والقلب.وتسكت الأم المكلومة وتصرخ بدموعها وتقول: "والله يا ابنى كانوا عايشين فى سعادة ولا فى خلافات ولا مشاكل، منه لله"، وتعود لتفاصيل الجريمة وتقول : "أول ما رئيس المباحث شاف الجريمة وأفعال المتهم شك فيه، لأنه كان عايز يخلى البواب هو اللى يفتح باب الشقة علشان البصمات تبقى بتاعته وحاول يلفق ليه الجريمة".تستكمل الحاجة وفاء والدة الطبيبة منى السجينى حديثها عن رحلة كفاح ابنتها مع زوجها المتهم فى الغربة وتقول: "بنتى منى الله يرحمها كانت مجتهدة ومتفوقة دراسيا، وهى حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة القاهرة، وحصلت على دبلومة فى التحاليل، وكانت من المتفوقين، وتقدم لها المتهم وتزوجته وكانت بتحبه جدا فوق الخيال وبعدها سافرت معاه إلى السعودية لمدة 10 سنوات وسارت الحياة بحلوها ومرها ووقفت جنبه كتير حتى قبل ما يقتلها بأيام كانت تعطي دروس فيزياء وكمياء باللغة الإنجليزية".وأضافت: "حصلت منى بنتى على دبلومة فى التحاليل لتأهيلها كأخصائى، وكانت طوال فترة تواجدها فى السعودية تعطي دروسا للطلاب، وجمعت مبالغ مالية كبيرة، كان يأخذها منها فى مصاريف البيت والفسح، وهناك فى السعودية حاول ياخد الدكتوراه من الهند، وطبعا صرف فلوس كتيرة، لكن هى كانت دايما فى ظهر زوجها عمرها ما قصرت معاه فى حاجة".وتابعت: "عادت منى وزوجها منذ فترة لترتيب دخول أبنائها المدارس والاستقرار فى كفر الشيخ، وعاد هو بعدها بعدة أشهر، وفى تلك الفترة استقرت وبدأت تبحث عن عمل لسد احتياجات المنزل، خاصة أن راتب زوجها فى السعودية كان قليلا، والتحقت بالعمل فى معمل تحاليل كبير بكفر الشيخ، وتقلدتمنصب مدير الفرع وعقب عودته طلب منها الاستقالة من العمل بحجة أنه يمكث بمفرده فى المنزل، خاصة أنه لم يذهب إلى المستشفى المكلف بالعمل بها، ورضخت منى لطلبه ومكثت فى المنزل تعطى دروسا لبعض الطلاب فى مواد الفيزياء والكيمياء والإنجليزى لتحسين دخلها، وطلب منها عدم إعطاء الدروس أيضا، مع العلم أنها كانت تنفق كل مالها فى المنزل".تستكمل الأم: "منى كانت دائما ما تود والدة زوجها بالهدايا والكلمة الطيبة، لكن حماتها كانت غير ذلك، فكانت دائما تحرض ابنها المتهم على زوجته بدون أي أسباب معلنة، لدرجة أنها في إحدى المرات طلبت من ابنها أن يحضر أحفادها بدون زوجته، وبالرغم من ذلك كانت بنتي الله يرحمها تودها".نفس عميق صحبته تنهيدة تأخذها الحاجة وفاء وتقول: "لما عرفت من الأجهزة الأمنية أنه هو المتهم ومرتكب الجريمة، قولت لا مش ممكن يعمل كده ده لسه كان عندى، أحمد مش ممكن يعمل كده، لكن بعدها كل الأدلة كانت ضده، وعدم ذهابه للعمل، ومحاولة اتهام البواب، والارتباك الذى ظهر عليه وقطع الحبل الوريدي، كل ده أثبت أنه المتهم الجاني وربنا ينتقم منه"، واختتمت حديثها قائلة: "اشوف فيه يوم زى ما حرق قلبى على بنتى وعيالها".أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة الطبيب قاتل زوجته وأولاده بمدينة كفر الشيخ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بتاريخ 31 /12 /2018 بوجود سيدة وأطفالها الثلاثة مقتولين داخل السكن الخاص بهم، وبإجراء التحريات بشأن واقعة القتل فقد توصلت إلى أن زوج المجني عليها ووالد الأطفال ويدعى أحمد عبد الله زكى السيد وراء ارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتمكنت الشرطة من ضبطه بتاريخ 1 /1 /2019.واعترف المتهم سالف الذكر في التحقيقات بارتكاب جريمة القتل لخلافات زوجية سابقة، وقد عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته المجني عليها الأولى وتدبر أمره في هدوء ورؤية طيلة 6 أشهر قبل ارتكاب الجريمة، وانتهز الفرصة المناسبة وأعد العدة اللازمة لتنفيذ مخططه "حبل، وقفاز، ولاصق شفاف، وسكين"، وما إن واتته الفرصة حتى قام بتكبيل يد وقدم المجني عليها سالفة الذكر وطوق عنقها بالحبل وطرحها أرضا، واستل السكين وأجهز عليها بأن قام بنحرها حتى تأكد من مفارقتها للحياة، وأعقب ذلك بحجرة نوم صغاره المجني عليهم الثلاثة، وقد بيت النية وعقد العزم بعد هذا وتدبر وتروى على إزهاق روحهم، معللا ذلك بعدم وجود عائل لهم عقب وفاة والدتهم، وقام بذبحهم بذات السكين قاصدا من ذلك قتلهم جميعا، فأحدث بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.كما كشفت التحقيقات قيام المتهم ببعثرة محتويات السكن بعد استيلائه على بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته المجني عليها، ليضفي على الواقع طابع السرقة ومغادرته المسكن لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وقام بإخفاء أدوات الجريمة وما استولى عليه من مشغولات ذهبية وسط بعض الحشائش على الطريق وعاد مرة أخرى إلى مسكنه وحاول إيهام حارس العقار والجيران بالأمور على جثة المجني عليهم قتلى وقد ثبتت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة زوجة المتهم بالعنق هي إصابة قطعية ذبيحة حدثت من أداة ذات نصل حاد، والتي أودت بحياتها، وأن إصابة المجني عليهم الأطفال بالعنق عبارة عن جروح قطعية ذبيحة حدثت من أداة ذات نصل حاد والتي أودت بحياتهم.