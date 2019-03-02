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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

السبت 02/مارس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد إبراهيم المليجي للتعزية في وفاة الأستاذة الدكتورة هناء محمد عبد المنعم هاشم ، والعميد محمد مدحت عبد القادر للتعزية في وفاة ميرفت أحمد الفار، والعميد السيد لاشين للتعزية في وفاة نجية عبد السلام الزرقا.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد سامح صلاح الدين عبد الرحمن للتعزية في وفاة المرحوم على عبد الرزاق، والعميد طارق فتحي إبراهيم للتعزية في وفاة المهندس حمدى محمد عيسى.

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