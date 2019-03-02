مستقبل وطن يكرم شباب مبادرة قوة التواصل ببورسعيد

اختتمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية للشباب تحت عنوان "قوة التواصل "وقد حضر البرنامج التدريبي ٤٥٠ شابا وفتاة من أبناء المحافظة، حيث تم خلال حفل الختام تسليم شهادات تقدير للشباب المشارك،بحضور عدد من هيئة مكتب المحافظة عنهم رامي عوض أمين العلاقات العامة بالمحافظة ورباب الشناوي أمينة المرأه وذلك بقاعة قصر النورس نطاق حى الشرق.



قال علي جبر أمين شباب المحافظة بالحزب : إن الورشة التدريبية تضمنت عدد من المحاور الخاصة بالقيادة مثل المفهوم وفنون ادارة الذات والمهارات الشخصية والفنية للقيادة والفرق بين القائد والمدير وأنماط القيادة وفنون إدارة الوقت،بالاضافة إلي آليات بناء الثقة بالنفس وإدارة الصراعات، وكذلك عرض عن مفهوم التواصل ودائرة التواصل وأنواع الاتصال وآليات التواصل الناجح كذلك .



ومن جانبه قال عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد: إن حزب مستقبل وطن حريص على التواجد بين الشباب، وشدد على أن اهتمام الحزب بالشباب منبعه أنه لا وجود للدولة دون الشباب، لذلك فلابد من الاستماع لهم والاستفادة من أفكارهم، فالمجتمع نسيج متكامل فيه كل الأجيال والشباب أصبحوا القاطرة بما يمتلكون من طاقة علم، ومهمتنا الآن باتت أن نسلمهم الفرصة كاملة ونأخذ بأيديهم لأنهم هم المستقبل والامتداد لليوم.