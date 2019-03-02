5300 مواطن أجروا الفحص الطبي في أول أيام 100 مليون صحة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن 5300 مواطن أجروا الفحص الطبي في أول أيام حملة (100 مليون صحة)، والتي انطلقت أمس الجمعة بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثالثة للحملة.



وأشار المحافظ - في تصريح اليوم /السبت/ - إلى وجود شباب وفتيات من المحافظة متطوعين لمساعدة المعاقين وكبار السن أثناء الكشف بجانب توافر وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين من المناطق البعيدة.. موضحا أن المحافظة تضم 82 فرقة طبية تعمل فترتين، بهدف فحص 182 ألف مواطن، وهو العدد المستهدف على مستوى المحافظة.



وحرص المحافظ على إجراء التحليل بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الذين بادروا بالكشف وسط إقبال المواطنين على إجراء الكشف وتحليل فيروس (سي) وقياس السكر والضغط.



ومن جانبها، قالت سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد "إن الفرق الطبية والعيادات المتنقلة موزعة على جميع المساجد الكبرى بالمحافظة، وذلك في ظل استهداف مناطق تجمعات المواطنين بجانب العيادات المتنقلة والمناطق التى تم تخصيصها على مستوى مراكز المحافظة للكشف عن المواطنين، موضحة أن المبادرة تستهدف المدارس والكليات المختلفة بجامعة الوادى الجديد، بالإضافة إلى السجون والمساجد والكنائس".