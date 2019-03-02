البحث العلمي: شهر العلوم المصري يشهد إطلاق شركة قومية للإعلام العلمي للمرة الأولى

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على دعم البحث العلمي، وخاصة أنه لا يتبع وزارة التعليم العالي فقط ولا يتبع وزارة معينة، إنما له دور بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الزراعة والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن كل وزارات الدولة بها بحث علمي ولا تقتصر على مجال معين.



واضاف "صقر" خلال كلمته بمؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري، بمسرح السلام، اليوم السبت، أن أكاديمية البحث العلمي سعيدة اليوم باحتفالها بشهر العلوم السادس، والذي من خلاله ستكون انطلاقة اول شركة قومية للاعلام العلمي للمرة الأولى في مصر، وذلك لانه ليس هناك كيان يحمل هذه المسؤولية لإظهار جهود البحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس) الدكتور ياسر الشايب.



وتابع: "سيشهد الشهر هذا العام إعلان الدعوة للمشاركة بالالتحاق العلمية في الفنون والآداب، بحيث تنتظر الأكاديمية بحوث ومشاريع في مجال الفن والأدب، بحيث يكون هناك فرصة كبيرة لانتقال مخرجات البحث العلمي إلى المجتمع التطبيقي والصناعي، لذا يمكن أن نقول إن مصر ستتكلم علم خلال شهر مارس هذا العام، وخاصة أن الفاعليات تتضمن كل المحافظات، في كل المجالات".



وكانت قد بدأت منذ قليل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر اطلاق شهر العلوم المصري الذي يعقد للعام السادس علي التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور لدكتور محمود صقر.



ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.