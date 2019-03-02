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محافظات

غدا.. القنصل الصيني بالإسكندرية يرأس وفدا من مدينة سوتسو لزيارة الإسماعيلية

السبت 02/مارس/2019 - 01:08 م
صدى البلد
انجي هيبة
يستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية غدا الأحد السيدة جاولينج القنصل العام لدولة الصين خلال زيارتها المرتقبة ا لمحافظة الاسماعيلية على رأس وفد من ممثلى مدينة " سوتسو" الصينية والذى يضم نواب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتسو" .

ومن المنتظر أن يتم استقبال قنصل الصين والوفد المرافق لها بمقر ديوان عام المحافظة فى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد .

ويتضمن برناج الزيارة حضور افتتاح المعرض الدولى للاصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة وزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس .

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