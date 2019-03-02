غدا.. القنصل الصيني بالإسكندرية يرأس وفدا من مدينة سوتسو لزيارة الإسماعيلية

يستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية غدا الأحد السيدة جاولينج القنصل العام لدولة الصين خلال زيارتها المرتقبة ا لمحافظة الاسماعيلية على رأس وفد من ممثلى مدينة " سوتسو" الصينية والذى يضم نواب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتسو" .



ومن المنتظر أن يتم استقبال قنصل الصين والوفد المرافق لها بمقر ديوان عام المحافظة فى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الغد .



ويتضمن برناج الزيارة حضور افتتاح المعرض الدولى للاصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة وزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس .



