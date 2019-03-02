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محافظات

محافظ أسيوط : تنفيذ 47 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك ري بأبوتيج

السبت 02/مارس/2019 - 01:16 م
صدى البلد
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تمكنت من تنفيذ إجمالي عدد 47 حالة إزالة منها 28 حالة إزالة فورية و17 قرار إزالة أسوار تعدي علي الزراعة و2 حالة خرسانية و7 حالات حماية نهر النيل وذلك بناءًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة حيث إنها تمثل حق الشعب مشددا علي ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم .

وأكد حسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج على استمرار شن حملات دورية لإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين دون تهاون أو تقاعس مشيرًا إلي أن الحملة تمت بقيادة أسامة كامل مساعد رئيس المركز وبحضور مسئولي الإزالات والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية وقوة أمنية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .

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