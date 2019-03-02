محافظ أسيوط : تنفيذ 47 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك ري بأبوتيج

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تمكنت من تنفيذ إجمالي عدد 47 حالة إزالة منها 28 حالة إزالة فورية و17 قرار إزالة أسوار تعدي علي الزراعة و2 حالة خرسانية و7 حالات حماية نهر النيل وذلك بناءًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة حيث إنها تمثل حق الشعب مشددا علي ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم .



