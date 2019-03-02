فيلم تسجيلي عن أسيوط فى ختام فعاليات بروتوكول التربية والتعليم والسياحة



أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية أو الخارجية لافتًا إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز مشيرًا إلى الدعم الذي توليه المحافظة لهذا القطاع الهام من خلال توقيع بروتوكولات بين المديريات والهيئات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي لدى العاملين بتلك الأماكن وطلاب المدارس والجامعات بهدف التعرف على معالم بلدهم وتعريفهم بتاريخ محافظتهم العريقة التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد.



كانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط قد اختتمت فعاليات النصف الأول من بروتوكول التعاون المنعقد مع مديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلي رفع الوعي السياحي وتنمية روح الإنتماء الوطني لدي الشباب والنشء وتعريفهم بتاريخ وحضارة محافظة أسيوط وما تتمتع به من آثار ترجع إلي مختلف العصور إلي جانب ما تشتهر به من صناعات يدوية كالسجاد والكليم الأسيوطي وذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.



وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أن البروتوكول تضمن عقد سلسلة من الندوات التقيفية بالإدارات التعليمية المختلفة والتي بدأت بإدارة صدفا تلاها القوصية ثم منفلوط وساحل سليم والفتح وآخرها بالمدرسة الثانوية بإدارة الغنايم التعليمية حيث تم خلالها تعريف الطلاب بأهمية السياحة وتأثيرها علي دفع عجلة الإقتصاد القومي وعرض فيلم تسجيلي سياحي عن محافظة أسيوط مضيفا انه تم تنظيم مسابقات خلال هذه الندوات وتوزيع جوائز مقدمة من الهيئة علي الطلاب الفائزين تتضمن كتيبات عن السياحة في أسيوط وأسطوانات مدمجة (CDs) مشيرًا إلي استمرار الهيئة في مشوارها التوعوي واستكمال البروتوكولات مع الجهات المختلفة بعقد الندوات وإقامة الرحلات لزيادة الوعي السياحي بين أبناء محافظة أسيوط.