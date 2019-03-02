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إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

السبت 02/مارس/2019 - 01:02 م
صدى البلد
منار نور - عدسة : صلاح مهدى
بدأت اليوم، السبت، فعاليات اليوم الثانى للمرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، فى محافظة الجيزة، والتى بدأت أمس، الجمعة، بالمحافظة وتستمر حتى 30 أبريل القادم.

ورصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على أماكن المبادرة والتى ستتم تغطيتها جميعا من خلال 84 فرقة عمل ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بعدما انتهت المرحلتان السابقتان من المبادرة في 20 محافظة، جرى خلالهما فحص 30 مليونا و852 ألف مواطن، بموجب 13 مليونا و100 ألف بالمرحلة الأولى، و17 مليونا و750 ألفا بالثانية.
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور
إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

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