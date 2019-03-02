برلماني: التعليم وافقت على إقامة مدارس جديدة بالأقصر

تلقى النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ردًا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن الطلب الذي تقدم به والخاص بإنشاء مدارس جديدة في المحافظة، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية، في ظل الكثافة الطلابية التي تعاني منها بعض مدارس المحافظة.



وقالت الوزارة في ردها:" في ضوء حرص الوزارة على الإرتقاء بمنظومة التعليم في محافظة الأقصر، تم إعداد خطة لإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تعاني من الكثافة الطلابية والأكثر احتياجًا، كما تتضمن الخطة إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.



وأضافت: أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول مدارس جديدة للخدمة، فضلًا عن إقامة مدارس أخرى، وتوسعة لمدارس قائمة بالفعل منها لمدرسة صلاح الدين الإبتدائية، وإنشاء مدرسة الشهيد أشرف فتح الله بنجع العوابد.



وبشأن الطلب الذي تقدم به النائب حول إنشاء مدرسة "مصرية-يابانية" على أرض الأقصر، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم نقل هذا المقترح إلى لجنة وزارية، حال موافقتها سيتم إدراج إنشاء المدرسة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، على أن تشمل المدرسة جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.



وأشارت الوزارة إلى أنه جاري بحث إنشاء مبنى جديد لمديرية الأقصر التعليمية، وإدارة الأقصر التعليمية، ونقل المديرية والإدارة لموقع آخر بمدرسة بمدينة طيبة، على أن يتم نقل الموظفين مع نهاية العام الدراسي الحالي، لحين بدء إنشاء المبنى الجديد للمديرية والإدارة تمهيدا للاستفادة من المدارس التي يوجد بها مقر المديرية ومقر الإدارة بالأقصر.



وحول أزمة أولياء الأمور مع رياض الأطفال، بعد ورود عشرات الشكاوى تقدم بها النائب إلى الوزير، أكدت الوزارة أن العام الدراسي المقبل سيشهد وضع حدًا لهذه الأزمة، بعدما تم حصر الفراغات التي تصلح لإقامة رياض الأطفال في المدارس، على أن يتم استغلالها في توفير أماكن جديدة للأطفال خلال العام الدراسي المقبل.