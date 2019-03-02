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أخبار البلد

وفاة القائم بأعمال السفير السوري بالقاهرة

السبت 02/مارس/2019 - 01:09 م
الراحل رياض السنيح
الراحل رياض السنيح
محمد وديع
توفى صباح اليوم، السبت، د. رياض السنيح، القائم بأعمال السفير السوري بالقاهرة.

وتمكن الراحل خلال سنوات عمله في مصر من حشد اهتمام سياسي وإعلامي جعل منه أحد أهم الباحثين ضمن مراكز "دراسات السياسة" المصرية، وكاتب رأي معتمد لدى أشهر الصحف والمواقع المصرية.

ومنذ وصوله إلى مصر عام 2014 ليغطي الفراغ الدبلوماسي السوري، حظى سنيح باهتمام واسع من الصحافة المصرية.

تمكن رياض سنيح من إقامة علاقات جيدة مع رجال الأعمال السوريين في مصر.

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