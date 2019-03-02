ندوة بمرور المنوفية عن الإسعافات الأولية للمواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة

قامت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية – بتنظيم ندوة بإدارة المرور ، عن الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها فى الحوادث المرورية ، للمواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة حديثة أو للتجديد ، وقام عدد من الأطباء المتميزين بإلقاء الندوة و عمل بيانات عملية على النماذج ، لتوضيح طريقة الإسعافات عمليًا ، وكذا الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين .



كما قام مدير إدارة المرور بالمنوفية ، بإلقاء محاضرة فى مجال المرور عن القيادة الآمنة والسلامة المرورية على الطرق ، والإجراءات التى يجب إتباعها أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية ، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الداخلية ، الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين.



وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للتواصل المجتمعى مع كافة القطاعات الجماهيرية والعمل على تحقيق الأمن للمواطنين ، وبخاصة فى مجال المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، والعمل على سيولة الحركة المرورية.