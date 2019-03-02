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رياضة

وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية

السبت 02/مارس/2019 - 01:13 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يكون على رأس المودعين لألف شاب وفتاة من 24 دولة إِفريقية قبل توجههم إلى أسوان عبر قطار الشباب من محطة مصر برمسيس لبدء الملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية تحت شعار "المبادرون" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات "أسوان عاصمة الشباب الإفريقي" وفي إطار دعم رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ .

وأكد الوزير أن مشاركة شباب 24 دولة فى الملتقى يعطى رسالة قوية تؤكد على استقرار الأوضاع بمصر، وتمتعها بالأمن والأمان، وقدرتها على استضافة الأحداث العربية والإقليمية والقارية والدولية الكبرى، لافتًا إلى تكاتف الجميع فى مواجهة أية التحديات والظروف التى قد تطرأ وتقديم المساعدات الممكنة تأكيدا على أهمية الدور المجتمعي للجميع.

وكشف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بإعداد حزمة من البرامج الشبابية والرياضية في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ وتشمل تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الافريقية ، وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات من بينها برامج في ريادة الاعمال ، ومنح تدريبية للشباب، وبرامج في الطب الرياضي، ودورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودورات متخصصة للمدربين والحكام ، وتنظيم عدد من الاحتفالات بالأعياد القومية الأفريقية والمناسبات الإفريقية الكبرى.

وتستهدف تلك البرامج دعم الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر تجاه القارة الأفريقية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والتأكيد على هوية مصر الافريقية، وترسيخ العمق التاريخي بين مصر والدول الأفريقية، والمساهمة في بناء الشباب الافريقي، وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم الابداعية مما يعجل بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقارتنا الافريقية، بالإضافة إلى المساهمة فى تقريب وجهات النظر بين شباب القارة السمراء .
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية
وزير الرياضة يودع شباب ٢٤ دولة قبل توجههم لأسوان للمشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية

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