تخصيص الثالث من مارس سنويا للاحتفال بيوم المهندسة العربية

استقبلت اليوم نقابة المهندسين المصرية اجتماع لجنة المهندسات العربيات الاتحادية والذى يتم عقده للمرة الثانية بالقاهرة خلال الفترة من 2ـ3 مارس 2019 كبداية انطلاق ليوم المهندسة العربية .





وفى كلمتها أكدت المهندسة صباح مشالى - رئيس لجنة المهندسات المصرية "وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة التوزيع". أن السيدات العربيات قد واجهن تحديات كبيرة نحو القيود التى فرضتها عليهم العادات والتقاليد وبرغم ذلك استطاعوا كسر هذه القيود والسماح لبناتهن بالارتقاء فى التعليم ولم تكتفى نسبة كبيرة من السيدات العربيات بالتعليم فقط ولكن صممن على دخول مجال العمل ليس فقط لاكتساب المال او تحدى للزملاء العاملين فى نفس مجال العمل ولكن لتحقيق أمالهن وطموحاتهن.





وأضافت مشالى أن المجال الهندسى كان يعتبر حكرًا على الرجال فقط ولكن المرأة المصرية كانت من أول السيدات فى العالم العربى لاختراق هذا المجال.





وجاءت كلمة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين والذى رحب خلالها باستضافة نقابة المهندسين لهذا الحدث معتبرا أنه بداية انطلاق لتبوء المهندسة العربية أعلى المناصب.





واضاف ضاحى أن نقابة المهندسين المصرية كصرح كبير يعتبر اكبر تجمع هندسي حيث يضم 700 الف مهندس ومهندسة يسعى فى ظل منظومة عمل داخل جمهورية مصر العربية أن يرتقى بدور المهندسة المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة.





وأكد أن هناك العديد من النماذج التى يحتذى بها لمهندسات عربيات كان لهم دورا كبيرا ومؤثرا فى المجال الهندسى وقد تشرفت نقابة المهندسين المصرية بأن أحد تلك النماذج من أبنائها وهى المهندسة زينب عفيفي – أمين عام مساعد نقابة المهندسين والتى اطلق عليها أم المهندسات نظرا لدعمها المتواصل للمرأة فى المجال الهندسى .





وأشاد ضاحى بدور المرأة العربية لقدرتها على تحديد أهدافها ووضع أولوياتها بأن تكون مهندسة وزوجة وأم.





وفى نهاية كلمته أكد ضاحى أنه يأمل أن يكون لهذا الاجتماع نتائج ملموسة تتحقق على أرض الواقع تحقق أهداف المرأة العربية .





وجاءت كلمة المهندس عادل الحديثى – أمين عام اتحاد المهندسين العرب والذى أكد أن تأسيس لجنة المهندسات العربيات فى 2010 جاء من أجل دعم المهندسات وأن دور المهندسة العربية لا يتوقف على العمل فقط ولكن دورها الأكبر فى بناء نشئ يمكن الاعتماد عليه فى المستقبل معلنا أن الثالث من مارس سيتم اطلاق يوم المهندسة العربية.





وأعربت المهندسة حنان بادى عواد – رئيس لجنة المهندسات العربيات عن مدى سعادتها بأن هذا الاجتماع ضم العديد من ممثلات الدول العربية مؤكدة على الدعم المتواصل من نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب للجنة .





وأضافت بادى أن الهدف الاساسى للجنة هو تعزيز العمل العربى المشترك والسعى لإيجاد منظومة واحدة تحتضن ابداعات مهنة الهندسة وتعظيم قدرات أعضائها لتصل للتنافسية وأن لجنة المهندسات العربيات هى البناء بشقيه , بناء الانسان وهذا ما تقوم به الأم المهندسة والشق الثانى المساهمة فى بناء مجتمعها من خلال تصاميم ومشاريع اصبحت حقيقة على الارض وشواهد لإنجازاتها.





وخلال الاجتماع جاء تكريم المهندسة زينب عفيفى والتى طالبت بأن يكون للمهندسة المصرية أكثر من مقعد فى لجنة المهندسات العربيات , مضيفة أن المرأة طالما استطاعت العطاء دائما فعلى المجتمع ان يذلل لها كل العقبات.



