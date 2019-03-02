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خبير اقتصادي: 23 شركة قطاع أعمال ستطرح أسهمها من خلال البورصة المصرية..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 01:03 م
صدى البلد
مي محمد

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي: إن هناك 119 شركة قطاع أعمال عام مملوكة للدولة ، لافتا إلى أن جميع  هذه الشركات تندرج تحت مظلة 8 شركات قابضة.

وأشار " الفقي" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن هناك 23 شركة رابحة سوف يتم طرح نسبة من أسهمها لطرح خاص وعام من خلال البورصة المصرية.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن 23 شركة يعملون على جذب المستثمر سواء من الأفراد المتعاملون في البورصة أو مؤسسات كانوا يقوموا بشراء هذه الأسهم التي تطرح ، موضحا أن آخر قطار الطروحات و الخصخصة قد توقف منذ عام 2005.

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