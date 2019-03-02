خبير اقتصادي: 23 شركة قطاع أعمال ستطرح أسهمها من خلال البورصة المصرية..فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي: إن هناك 119 شركة قطاع أعمال عام مملوكة للدولة ، لافتا إلى أن جميع هذه الشركات تندرج تحت مظلة 8 شركات قابضة.





وأشار " الفقي" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " MBC مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن هناك 23 شركة رابحة سوف يتم طرح نسبة من أسهمها لطرح خاص وعام من خلال البورصة المصرية.



