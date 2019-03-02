محافظة السويس تنتهي من تطوير حديقة الخالدين

انتهت محافظة السويس من أعمال تطوير "حديقة الخالدين" بوسط المدينة، بعد قيام مسئولي المحافظة بإزالة جميع التعديات عليها والتي تراكمت لسنوات.



"حديقة الخالدين" هي الحديقة التاسعة بالمحافظة التي يقوم محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بتطويرها، بعد إنشاء أكبر حديقة بالمحافظة بمدخل الكورنيش الجديد والتي تستقبل المواطنين حاليًا.



ووفر حي السويس ومسئولو جهاز التجميل بالمحافظة عاملين بالحديقة الجديدة بميدان الخضر للحفاظ عليها.



وقال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إن تطوير حديقة الخالدين تم ضمن خطة عمل وضعها محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، لتطوير الحدائق بجميع الأحياء لتطوير متنفس للمواطنين.



وأضاف نائب محافظ السويس أنه تم تطوير حدائق منطقة التعاونيات السكنية، وأيضا يتم حاليًا إنشاء حدائق بالكورنيش القديم بالمحافظة وممشى للمواطنين.