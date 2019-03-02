وفد سياحي من 4 دول يزور آثار بني حسن بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا وفدا متعددا الجنسيات من بلدان "أمريكا وألمانيا وأوروجواي واسبانيا " لزيارة المنطقة الأثرية ببني حسن، وتم عمل جولة حرة بالمحافظة، وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.





أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي فى مصر، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير كافة سُبل الراحة والأمان للزائرين، حيث وجه دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.





وأشار المحافظ إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.