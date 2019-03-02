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أخبار العالم

ماكرون: احتجاجات السترات الصفراء ليست مفهومة

السبت 02/مارس/2019 - 01:04 م
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
على صالح
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاحتجاجات الشعبية الصفراء الشعبية لم تعد مفهومة وأن فرنسا بحاجة إلى العودة إلى الهدوء.

ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي لوكالة بلومبرج الأمريكية، نشرتها امس، أضاف ماكرون: آمل أن تظهر الأسابيع المقبلة انخفاضا في مظاهرات حركة السترات الصفراء.

وتابع ماكرون الذي تحدث خلال جلسة كانت جزءا من سلسلة من المناقشات العامة الوطنية التي أقامها للمساعدة في التصدي للاحتجاجات التي أعاقت اقتصاد البلاد وسياستها منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلا: إن بعض أعضاء الاتحاد الأصفر يخطط لتنظيم احتجاجات جديدة السبت في باريس وأماكن أخرى للأسبوع السادس عشر على التوالي.

واستبعد ​​ ماكرون حظر الاحتجاجات أو إعلان حالة الطوارئ ، على الرغم من أن المظاهرات قد تدهورت بشكل منتظم إلى أعمال شغب مسائية في بعض مناطق وسط العاصمة قد تم نهبها من قبل نشطاء متطرفين.

وبدأت حركة السترات الصفراء كاحتجاج على زيادة الضرائب على البنزين. وقد تحول منذ ذلك الحين إلى سلسلة من الاعلان عن المظالم المتباينة ضد الضرائب الأعلى، وانخفاض القوة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

وردا على ذلك، أعلن ماكرون حتى الآن عن 10 مليارات يورو كـ هبات من ميزانية الدولة الفرنسية، بما في ذلك تعزيز الحد الأدنى للأجور.

وفقا لاستطلاعات الرأي. أدى تكرار الاحتجاجات ، إلى جانب العنف ، إلى جعل الحركة أقل شعبية ، مع تأييد غالبية الفرنسيين الآن لوضع حد لها.

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