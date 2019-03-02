ضبط ٨ هاربين من تنفيذ ١١٤ حكما قضائيا بمحطات المترو

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.



وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط 8 هاربين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 114 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.



كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين أحدهما بمحطة سكك حديد الزقازيق بالشرقية والآخر بمحطة سكك حديد غبريال بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.