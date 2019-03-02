ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط ٨ هاربين من تنفيذ ١١٤ حكما قضائيا بمحطات المترو

السبت 02/مارس/2019 - 01:05 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط 8 هاربين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 114 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين أحدهما بمحطة سكك حديد الزقازيق بالشرقية والآخر بمحطة سكك حديد غبريال بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.

ترشيحاتنا

70 مليون دولار خسائر فى الخطوط الجوية القطرية بسبب دعم الإرهاب

تعرف على دور السلاح الإسرائيلي فى الحرب بين الهند وباكستان

قصة نجاة الخديوى إسماعيل من الغرق وحبه لـ إمبراطورة فرنسا.. رفض ركوب القطار فأصبح واليا على مصر

تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد عز

طائرة أمريكية تخترق ناطحة سحاب بولاية فلوريدا

شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن

رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه رسالتين قبل النطق بالحكم على الطبيب قاتل أسرته

وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بسبب خالد يوسف

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

احذر.. 6 كلمات شائعة بين الناس وقت المصيبة تفتح الباب للشيطان

مقصد سياحي عالمي.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية

منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب ويزو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو
تأهيل 117 شابا وشابة ضمن برنامج القيادات بقطاع البترول.. فيديو
خبير اقتصادي: 23 شركة قطاع أعمال ستطرح أسهمها من خلال البورصة المصرية..فيديو
زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو
سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟