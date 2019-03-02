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محافظات

أوقاف الإسكندرية تحدد 3 مساجد للرد على تساؤلات المواطنين

السبت 02/مارس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية وجود فقهاء في الدين والمشايخ بـ3 مساجد بنطاق حي الجمرك، لتوفير المشورة والإجابات الفقهية السليمة لتساؤلات واستفسارات المواطنين في الدين وأمور الدنيا.

وأوضحت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أن المساجد التي تتوافر فيها الفتاوى هي: مسجد أبي العباس المرسي، ومسجد إبراهيم باشا بالمنشية، ومسجد رمضان شحاتة بالمنشية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن هذا يأتي استجابة لتوصية المجلس التنفيذي السابق بديوان عام حي الجمرك، وذلك منعا لانتشار الفتاوى الخاطئة من غير المتخصصين.

وأشار إلى أنه كلف مدير إدارة الأوقاف بالجمرك لوضع خطة لاستقبال استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم طوال الوقت.

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