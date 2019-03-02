وزير الخارجية البحريني: هناك شبكات إرهابية تعمل بدعم من بعض الدول ويجب تفكيكها

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن هناك شبكات إرهابية تعمل بدعم من بعض الدول ويجب العمل على تفكيكها.



وقال آل خليفة - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) اليوم /السبت/ - إنه يجب التركيز على مكافحة التطرف والإرهاب، ووضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، لافتا إلى أنه على الدول الإسلامية محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.



وأضاف أن إيران تمارس إرهاب الدولة وتدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وأن قطر لم تعدل من سياساتها ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية، مشددا على أن مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مستمرة حتى تغير الدوحة من سياساتها.



ورحب وزير الخارجية البحريني بقرار بريطانيا الخاص بإضافة حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب، داعيا الاتحاد الأوروبي وبقية الدول لتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب.



وحول الأوضاع السورية، دعا وزير الخارجية البحريني إلى بذل جهد دولي أكبر من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، مبينا أن التدخل الإقليمي في سوريا يؤدي إلى تعقيد الأزمة.