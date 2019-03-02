«الطلقة الأخيرة» لـ ريال مدريد تتصدر صحف إسبانيا ..صور

سلطت الصحف الإسبانية اليوم السبت، الضوء على موقعة الكلاسيكو، التي ستقام في المساء بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



- وعنونت صحيفة "ماركا": "حركة ثقة".



وأضافت: "ريال مدريد للمحافظة على الحياة في الليجا واستعادة الروح لدوري الأبطال".



- وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "من أجل الحسم".



وأضافت: "برشلونة يبحث عن انتصار جديد في البرنابيو لكي يقضي على آمال ريال مدريد في الليجا أيضا".



وتابعت: "آرثر يمكن أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة الليلة".



واستكملت: "برشلونة يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الكلاسيكو في أسبوعين، وهذه المرة في كرة السلة 77-70".





- وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"جاء العنوان: "الطلقة الأخيرة".



وأضافت: "برشلونة لحسم الليجا والقضاء على ريال مدريد، وإغراق فريق العاصمة أكثر وأكثر أمام جماهيره".



وتابعت الصحيفة: "فالفيردي صرح بأن الانتصار سيكون بمثابة ضربة قوية، وسيجري برشلونة بعض التغييرات".



- وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "السحر في الميستايا".



وأضافت: "كل الأسرار حول الليلة التي تأهل فيها فالنسيا إلى اللقاء النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا".