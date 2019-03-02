شاهد.. مدونان عاشقان للسفر ينشران تجربتهما في مصر

نشر موقع scoopempire المهتم بالسفر والسياحة، اليوم، السبت، مجموعة من الصور لاثنين من المدونين العاشقين للسفر والسياحة، خلال جولتهما السياحية في المعالم الأثرية بمصر.



وذكر الموقع أن جيجي ودان مدونان يعشقان السفر ويقضيان العام بأكمله في السفر إلى بلدان مختلفة وغريبة وينشران صورًا مذهلة، وقد زارا مصر مؤخرا وقاما بجولة فيها، بدءًا من أهرامات الجيزة العظيمة إلى المعابد القديمة المذهلة في الأقصر وأسوان.



ويعرض الموقع لمحة عن تجربتهما الخاصة بزيارة مصر.