الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار من الجانب الهندي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /السبت/، مقتل 4 أشخاص، بينهم مدنيان، وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق القوات الهندية النار على طول خط المراقبة نحو الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



وذكر مكتب العلاقات العامة للجيش - في بيان نقلته صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني - أن اثنين من جنود الجيش الباكستاني قتلا في قطاع (نكيال) الباكستاني عند الخط الفاصل في تبادل لإطلاق النيران أثناء استهداف مواقع الجيش الهندي، الذي أطلق النيران على المدنيين.. مضيفا أن هناك تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية بين القوات الهندية وأضرار لحقت بالموقع التابع للقوات الهندية نتيجة الرد الفعال من جانب الجيش الباكستاني.



وأعلن بيان سابق مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، بينهم امرأة جراء إطلاق القوات الهندية النار على طول خط المراقبة، مشيرا إلى أن القوات الهندية استهدفت المدنيين عمدا.



يأتي هذا التبادل الأخير لإطلاق النار بين الجارتين النوويتين بعد يوم من إطلاق السلطات الباكستانية سراح طيار هندي أسقطت طائرته في الشطر الباكستاني من كشمير في بادرة سلام لتهدئة التوترات بين البلدين.



وبحسب الصحيفة الباكستانية، كان محللون قد توقعوا أن تؤدي مبادرة عمران خان إلى الخفض من تصعيد حدة الموقف، الذي احتدم بين البلدين منذ أن شنت طائرات حربية هندية غارة على باكستان يوم الثلاثاء الماضي ردا على مقتل 40 جنديا هنديا في الشطر الهندي من كشمير جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في 14 فبراير الماضي، والذي اتهمت باكستان به.