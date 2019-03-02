روسيا: البنتاجون بدأ تطوير إستراتيجية جديدة للحروب.. ومستعدون لجميع الاحتمالات

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، النائب الأول لوزير الدفاع فاليري جراسيموف، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بدأت في تطوير إستراتيجية جديدة للحروب، مشددا على أن روسيا مستعدة لجميع الاستراتيجيات.



وقال جراسيموف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ اليوم السبت، "إن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت في تطوير إستراتيجية جديدة للحروب، يُطلق عليها حصان طروادة".



وأضاف: "أن جوهر هذه الإستراتيجية يكمن في الاستخدام النشط لإمكانيات الاحتجاج من قبل الطابور الخامس في بلد ما لزعزعة الاستقرار ومهاجمة جميع المنشآت المهمة بأسلحة متطورة جدا وعالية الدقة"، مشددا على أن بلاده مستعدة للتعامل مع كل الإستراتيجيات.



وأشار جراسيموف إلى أن العلماء العسكريين الروس طوروا في السنوات الأخيرة بالتعاون مع هيئة الأركان العامة للجيش الروسي مناهج ومفاهيم جديدة لتحييد الأعمال العدوانية للخصوم المحتملين.



وتابع قائلا: "إن الاستجابة الروسية مبنية على أساس إستراتيجية نشطة للدفاع، تأتي من قلب الطبيعة الدفاعية لعقيدة الجيش الروسي وتقدم مجموعة إجراءات وقائية لتحييد تهديدات أمن الدولة".. محذرا من أن خصوم روسيا الجيوسياسيين يستعدون لشن حروب تكنولوجية، تشمل استخدام أسلحة عالية الدقة من الجو والفضاء.



ولفت رئيس هيئة الأركان الروسي إلى أن خصوم روسيا الجيوسياسيين لا يخفون أنهم يريدون تحقيق أهدافهم السياسية ليس فقط في الصراعات المحلية ذات الأهداف المحدودة، بل ويستعدون لشن حروب تكنولوجية عالية التقنية، تتضمن وسائل عالية الدقة للتدمير من الجو والبحر والفضاء وعبر حروب المعلومات النشطة.



وأكد أن الجيش الروسي لابد أن يبقى مستعدا للحروب والصراعات المسلحة بنوعها الجديد.