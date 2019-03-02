البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن شهر العلوم المصري هو إحدى أهم المبادرات التي تتبناها الأكاديمية.



وأضاف "صقر"، في تصريحات لفضائية "dmc" اليوم، السبت، أن الهدف الرئيس من الحدث هو تبسيط العلوم ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتواصل العلمي.



وأوضح أن هناك ورش عمل تفاعلية للأطفال والتلاميذ، إضافة إلى عقد العديد من الصالونات الثقافية، التي يحاضر فيها عدد من العلماء المصريين سواء بالداخل أو الخارج.

