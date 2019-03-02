محمد عادل يروج لـ أفراح إبليس 2.. والعرض 10 مارس

روج الفنان محمد عادل لمسلسله الجديد "أفراح إبليس 2"، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أنه عرضه بداية من 10 مارس على قناة osn الساعة 7 مساء.



وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أجلت عرض المسلسل أكثر من مرة، حيث كان من المفترض أن يعرض في أكتوبر الماضى، ثم استقرت الشركة على عرضه في رمضان المقبل، قبل أن ينتهي الأمر بالاستقرار على طرحه بالقناة المشفرة في ١٠ مارس الجارى.



«أفراح إبليس 2» بطولة جمال سليمان، ماجد الشريف، هنادي هانى مهنى، تأليف الكاتب مجدى صابر، إنتاج لؤى عبد الله، إخراج أحمد خالد أمين.