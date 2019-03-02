بفعل هذه الظاهرة.. السماء في فنلندا تتحول إلى اللون الأخضر.. فيديو

تحولت السماء في فنلندا إلى لوحة ساحرة بالأضواء الخضراء، بفعل الظاهرة التي تعرف بـ"الشفق القطبي"، والتي ينتظرها الكثيرون من مختلف دول العالم.



وسطعت سماء مدينة ليتويار على مدار ساعات بألوان مختلفة ما بين الأخضر والوردي والأرجواني والأبيض، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتحدث تلك الظاهرة بالأخص في الدائرة القطبية الشمالية، نتيجة العاصفة المغناطيسية التي تحدث بين القطبين، وفقًا لوكالة "ناسا" للفضاء.



وتصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية، مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهي الظاهرة التى تصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء.







