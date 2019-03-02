توريس: إدارة أتلتيكو رفضت طلبي بضم إنييستا

كشف فرناندو توريس، مهاجم ساجان توسو الياباني الحالي، أنه حاول ضم مواطنه أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، وفيسيل كوبي الحالي، لصفوف أتلتيكو مدريد.



وقال توريس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أردت أن أضم إنييستا لأتلتيكو مدريد، فحين كنت أشارك وهو بدأ في الانضمام للفريق الأول في برشلونة، طلبت من جيل مارين (الرئيس التنفيذي لأتلتيكو) ضمه، لكنه قال لي لا، ولم تكن لديه رؤية جيدة".



وأضاف: "لقد كنت أستمتع دائما باللعب مع إنييستا منذ أن كنا معًا تحت 15 عاما، فحين كان يحصل على الكرة كنت أبدأ بالتحرك".



ورد إنييستا: "الشيء الجيد هو أننا لعبنا سويًا في جميع المراحل السنية للمنتخب الإسباني، وحصدنا الألقاب معًا لذلك استمتعنا كثيرًا".



واختتم توريس مازحا: "كنت أريدك دائمًا في فريقي لكنك كنت غاليا جدا".