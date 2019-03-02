صحة دمياط تعلن عن حاجتها لأفراد أمن بعد إسناد تأمين المستشفيات للإنتاج الحربى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة فرد أمن بمستشفيات دمياط، بعد تولي إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أعمال تأمين المستشفيات بدلا من إحدى الشركات الخاصة التى انتهت مدة تعاقدها ورفضت مد التعاقد لحين الانتهاء من إجراء المناقصة.



وقال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن من يريد العمل كفرد أمن بمواقع مستشفيات مديرية الصحة بمحافظة دمياط وهى مستشفيات: "دمياط – فارسكور – الزرقا – كفر البطيخ – رأس البر – أبوغالب – كفر سعد – شطا – عزبة البرج – السرو – الروضة" عليه التوجه بالمستندات المطلوبة إلى اللجنة المنعقدة بمستشفى المتوطنة بدمياط على أن تكون السن من "18 – 40 سنة" وبمرتبات مجزية + حافز إجادة.



كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعى على "فيس بوك" تحدثت عن "تشريد 800 فرد أمن بمختلف مستشفيات دمياط، حيث كانوا يعملون بإحدى الشركات الخاصة لأمن بدمياط، ولكن بعد قرار إسناد أعمال تأمين المستشفيات لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تم فسخ التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة".