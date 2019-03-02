الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

يعاني مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف من إهمال جسيم ذلك المستشفى الذي يخدم ما يقرب من مليون مواطن سنويا بينهم مرضى من أبناء المدينة وقرى المركز و5 مراكز من الجيزة والفيوم بالإضافة إلى مصابى حوادث 4 طرق ما بين صحراوي وزراعي، فتصل نسبة الوفيات إلى معدلات كبيرة نتيجة إهمال وغياب المسؤولين عن المستشفى والأطباء وهو ما يثبته محاضر المواطنين في مراكز الشرطة لمسئولى المستشفى لإثبات الإهمال والتقصير، "صدي البلد" رصدت حجم الإهمال في المستشفى بالصوت والصورة.



"مياه الصرف الصحي تملأ غرف التعقيم والمخازن بالدور الأرضي بالمستشفى، وبحثنا عن مديرة المستشفى للشكوى إلا أننا لم نجدها مطلقا، بل وجدنا شخص يدعى سيد محمد يقوم بالرد والتوقيع والختم بالنيابة عنها بل ونهرنا لأننا نشتكي من سوء هذا الوضع"، هكذا بدأ علي متولي أحد المرضى حديثه مع صدى البلد ليعرض نقطة في بحر الإهمال الذي يغرق فيه المستشفى.



وأكد متولي أن مستشفى الواسطى يستقبل يوميا المئات من المرضى من مواطني المدينة وقرى المركز والقادمين من مراكز أطفيح، والبراميل والعياط في الجيزة، حيث أن الواسطي هي الأقرب، فضلا عن مصابي حوادث طرق" القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى، بالصحراوى الشرقى، و القاهرة-أسيوط الزراعى، وبعض مراكز الفيوم وذلك لقرب المستشفى من تلك الطرق المعروفة بارتفاع معدلات الحوادث عليها يوميا.



مرزوقة سيد عبدالعال 55 عاما من أبناء الواسطي، كشفت عن سوء معاملة مديرة المستشفى والعاملين بها، قائلة: "ذهبنا أثناء مبادرة الرئيس 100 مليون صحة وذلك للكشف والاطمئنان علي أنفسنا، وبسبب الزحام فوجئنا بطرد مديرة المستشفى لنا علاوة على التحدث بألفاظ غير لائقة لى وللمواطنين المترددين للكشف".



محمد أحمد سمير 43 سنة كشف عن واقعة فساد كبرى: "ذهبت زوجتي للكشف بالعيادة وتسديد الرسوم المقررة وكان الطبيب المختص كتب لنا حقنة منع الحمل والمفترض أخذها دوريا كل ثلاثة أشهر، إلا أننا فوجئنا بأن العاملين يرسلوننا لشرائها من الصيدلية الخاصة المتواجدة أمام المستشفى، وبالفعل اشتريناها من هناك بمبلغ 30 جنيها، ووجدنا عليها (خاص بوزارة الصحة)، ولم نجدها بصيدلية المستشفى".



وتحدثنا مع أحد الموظفين الذي رفض ذكر اسمه، فقال إن سكرتير المستشفى س. م. والذي يحمل مؤهل معهد فنى صحى يقوم بالتوقيع باسم مديرة المستشفى على أذونات وتسليم العمل بالأطباء بل الأخطر ضياع ختم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى.



وتابع: "شاهدت بنفسي توجيه المواطنين بواسطة ممرضة بقسم التدريب بمستشفى الواسطى لشراء الجونتيات والسرنجات ووصلات الفاركولين والخيوط الجراحية والبنج الموضعي، وذلك من محل مستلزمات طبية تمتلكه أمام المستشفى ملاصق للصيدلية الخاصة بعلم إدارة المستشفى".



وأضاف إسلام منير عبدالعزيز 29 سنة مركز الواسطى: "ذهبت مع ابن عمى ليلا حيث كان يعاني هبوطا فى القلب فلم نجد بالمستشفى سوى ممرضة فى الاستقبال أما الأطباء فتغيبوا جميعا، مؤكدًا :"فوجئنا بأن عامل النظافة بالمستشفى هو من يقوم بالتجبيس والتجبير للمرضى المترددين المصابين بكسور، وأطباء العظام لا وجود لهم ليلا".



وأشار النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الواسط،ي إلى أن المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف طالب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في كتاب المحافظة برقم صادر 6918 المؤرخ في 11 سبتمبر 2018م بالموافقة على تحويل مستشفى الواسطى المركزى إلى مستشفى عام، مع توفير الاحتياجات لخدمة المرضى بخطة عام 2019 / 2020م خاصة بعد أن صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2018م بنقل تبعية مستشفى بني سويف العام (المستشفى العام الوحيد بالمحافظة) إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى وجود 3 مستشفيات مركزية تحت الإحلال والتجديد وهي مستشفى إهناسيا المركزي ومستشفى سمسطا المركزي، ومستشفى ببا المركزي، ويوجد مستشفى جامعي واحد لا يمكنه استيعاب المرضى من أبناء المحافظة.