بحضور رجاء الجداوي.. افتتاح المعرض السنوي لفناني دونزي بدار الأوبرا

بحضور عدد من الفنانين والممثلين المصريين، نظمت أكاديمية دونزي للفنون التشكيلية، حفل افتتاح المعرض السنوي لفنانين أكاديمية دونزي للفنون التشكيلية بعنوان "١٠٠ سنة سينما"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وذلك بدر الأوبرا المصرية بالهناجر.



وشارك في المعرض أكثر من 150 لوحة لفنانين سينمائيين ومسرح وفرق عالمية، لأكثر من 150 طفلا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 16 عاما، جميعهم تلقوا تدريبهم وتعليمهم على الرسم في أكاديمية "دونزي".



وقالت دونزي الحسيني، مديرة الأكاديمية، إن جميع اللوحات في المعرض كلها لوحات "portraits" لأطفال أعمارهم من ٦ إلى ١٨ سنة، رسموا فيها ممثلين وفنانين كإسماعيل ياسين ومحمود المليجي ورجاء الجداوي وأحمد مكي وعشرات الممثلين والفنانين الآخرين.



وحضر افتتاح المعرض الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والممثل المصري محمد فراج، والممثل المصري سامح حسين، والذين أشادوا باللوحات المعروضة التي رسمها أطفال بعضهم لم يتجاوز العشر سنوات.