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تناول الفيتامين قبل الولادة قد يقلل من إصابة الأطفال بالتوحد

السبت 02/مارس/2019 - 02:59 م
تناول الفيتامين قبل
تناول الفيتامين قبل الولادة قد يقلل من إصابة الأطفال بالتوحد
أ ش أ
أفادت دراسة طبية بأن تناول الأمهات للفيتامينات قبل الولادة، بما فى ذلك حمض الفوليك أثناء الحمل، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر إصابة أطفالهن باضطراب طيف التوحد، ويؤدى إلى مهارات معرفة أعلى لدى الأطفال الصغار الذين يعانون من الاضطرابات العصبية والسلوكية.

وأجريت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة على 241 طفلًا من عائلات مختلفة، وقد لوحظ أنه بين الأمهات اللاتي تناولن الفيتامينات قبل الولادة في الشهر الأول من الحمل، لم يولد سوى 14.1% (18 طفلًا) يعانون من التوحد، وفي المقابل، فإن الأمهات اللاتي لم يتناولن الفيتامينات قبل الولادة كانت لديهن نسبة 32.7٪ (37 طفلًا) مع الحالة العصبية السلوكية.

وقالت الدكتورة ريبيكا شميدت، الأستاذ المساعد فى جامعة "كاليفورنيا "الأمريكية: "وجدنا أنه على الرغم من أن هذه العائلات معرضة لخطر أكبر على تشخيص التوحد لشقيق لاحق بسبب العامل الوراثي لاضطراب طيف التوحد، فإن تناول الفيتامينات قبل الولادة خلال فترة الحمل المبكر الحرجة أسهم في تقليل خطر التوحد بين الأشقاء بمقدار النصف تقريبًا".

وتؤكد الدراسة أهمية تناول الفيتامينات قبل الولادة، بما في ذلك حمض الفوليك المعروف بتخفيض خطر العيوب الخلقية لدماغ الطفل والعمود الفقري.

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