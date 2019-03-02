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حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

السبت 02/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
ايمن محمد
حياة البادية لها طعم خاص فى جبال ووديان سانت كاترين لا تقارن بأي حياة أخرى فعندما تعيش وسط الطبيعة تراقب شروق الشمس وسطوع النجوم وإطلالة القمر وزقزقة العصافير مع أول ضوء للشمس وتدرك أن جمال الحياة فى الطبيعة .

وفى جبال سانت كاترين يعيش البدو حياة البادية ويعيشون على الفطرة..  على الطيبة والأخلاق معظمهم يعملون بالسياحة القادمة لدير سانت كاترين وفى خدمة الأجانب القادمين له من كل بلدان العالم فى منظومة فريدة للتعايش والمحبة والتسامح بين الأديان.

بدو سانت كاترين يعيشون حياة البادية بحب ويعملون على استمرارها ونقلها لزوار والسياح القادمين لسانت كاترين .

يقول رمضان الجبال، أحد حراس دير سانت كاترين وحامل مفتاح الدير إن البدو يستيقظون مع صلاة الفجر للعمل فى رحلات الدير مشيرا إلى أنه كثير من البدو العاملين فى رحلات جبل موسى ويظلون طوال الليل يتعبدون ويقيمون الصلوات وسط الجبال،  مشيرا إلى أن البدوى متدين بطبعه يميل للعيش فى الهدوء وسط الطبيعة .

وأضاف سليمان الجبالى من الخبراء فى شئون دير سانت كاترين أن حياة البادية طعم اخر فهى حياة للاستجمام والتأمل فى الطبيعة وكثير من السياح يعشقون حياة الطبيعة بعيدا عن صخب الحياة ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد كمال كامل، خبير سياحى بسانت كاترين أن كثيرًا من السياح يحبون حياة البادية فى الخلاء والإقامة داخل الخيام والكهوف وأكل طعام البدو الذى يطهى على الحطب والفحم وشرب الشاى بالحبك ومراقبة شروق الشمس وسطوع النجوم والجلوس فى ضيء القمر وأضاف كامل أن حياة البادية والمحافظ على التراث البدوى وتنمية سياحة السفارى هى رأسمال السياحة. 

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة
حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة
حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة
حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

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حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

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