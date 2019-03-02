ناسيني ليه تقترب من 20 مليون مشاهدة.. فيديو

تجاوز الفنان تامر حسني المليون الـ 19 بكليبه الجديد «ناسيني ليه» الذي طرحه يوم 16 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحقق كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني، 19 مليونا و129 ألف مشاهدة على يوتيوب في 16 يومًا فقط، ليواصل الكليب تواجده بالمراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب (تريند).



وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للفنانة أسيل عمران، لظهورها معه في الكليب، وهو من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس.



كان تامر حسني تصدر ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.