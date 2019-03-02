محافظ كفرالشيخ: رصف شوارع القرى الأقل عرضا بالبلاطات الخرسانية

قرّر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رصف شوارع القرى الداخلية الأقل عرضًا من 4 أمتار بالبلاطات الخرسانية لتميزها بقوة تحملها للأحمال ومقاومتها للمياه، وذات عمر افتراضي أطول، موجهًا بسحب أعمال الرصف من المقاولين المقصرين واسنادها إلى مقاولين آخرين مع تحمل المقصرين تكاليف رصف هذه الطرق طبقًا للقانون.



وقال المحافظ، خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن، وهذا ينطبق على مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال رد الشيء لأصله، مكلفًا بتشكيل اللجان الإشرافية على أعمال الرصف من مديرية الطرق والوحدات المحلية وهى مسئولية رؤساء المراكز والمدن مباشرة.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفرالشيخ برؤساء المراكز والمدن لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

